Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido ante el Huesca: dos sobresalientes

Víctor Aznar (1) No se vio obligado a hacer paradas salvadoras como en partidos anteriores, pero se mostró seguro en sus intervenciones.

Iza Carcelén (2) Muy enchufado tanto en defensa como en las subidas por el carril derecho, aunque jugó los últimos minutos en la izquierda.

Jorge Moreno (1) Arrancó con un error tremendo que pudo costar muy caro el día de su estreno oficial, pero se fue rehaciendo hasta no ofrecer fisuras.

Iker Recio (3) Ha dado un paso al frente esta temporada y lo demostró una vez más con una actuación sobresaliente.

Pereira (1) Cumplió con creces en su primera titularidad. Firme atrás y valiente en las incorporaciones.

Sergio Ortuño (2) Dio una asistencia de gol con pase perfecto al hueco.

Álex Fernández (2) Una tarde de mucho trabajo que sacó adelante con esfuerzo y calidad en la circulación.

Tabatadze (3) Fue el protagonista del partido por ser el autor del único y por algunas acciones individuales de mérito.

Ontiveros (2) Uno de los líderes del ataque del equipo amarillo, aunque a veces demasiado individualista.

Diarra (1) Labor de briega y sin brillo entre la media y tres cuartos.

García Pascual (1) Peleó al máximo y ni aprovechó su momeno para marcar en una buena ocasión.

Brian Ocampo (1) Saltó al césped con ganas. Dio algo de frescura al ataque en un momento importante

Caicedo (1) Ayudó con eficacia a defender el marcador favorable cuando más apretó el cuadro visitante.

Efe Aghama (1) Demostró su habilidad en el arte del regate.

Moussa Diakité (1) Apuntó el centro del campo en unos últimos minutos decisivos.

Roger Martí (s.c.) Entró cuando el equipo se protegía en su parcela, aunque llegó a tener una oportunidad.