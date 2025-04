Un árbitro con más sombras que luces para el Cádiz CF

Los responsables de la designación de colegiados en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han elegido a un árbitro que hace unos años perjudicó gravemente al Cádiz CF. Fue en la temporada 2019/20. Rubén Ávalos Barrera (37 años), adscrito al Comité Catalán, dirigirá el encuentro contra el Sporting de Gijón que se disputa este viernes 25 de abril a partir de las ocho y media de la tarde. Ávalos Barrera fue protagonista de las dos derrotas en el viejo Carranza que acumulaba el entonces líder de la Liga 2019/20. Y esta campaña se ha cruzado con los amarillos en tres encuentros. Al frente del VAR estará el segoviano Germán Cid Camacho, que esta campaña pitó a los amarillos en el empate en Almería (1-1). Este colegiado expulsó en aquel partido a Ontiveros.

En el partido entre el Cádiz CF y el Numancia (2019-20) que supuso el primer varapalo de los amarillos en casa ese curso, Ávalos Barrera expulsó a Salvi con cartulina roja directa en los compases iniciales de la segunda mitad cuando reinaba el empate a uno en el marcador. Con su polémica decisión, el árbitro desquició al equipo amarillo, que cayó 2-4 en inferioridad numérica.

Pero ahí no queda la cosa. Ávalos Barrera fue el responsable del VAR en el partido entre el Cádiz CF y el Málaga. Nano Mesa sufrió un penalti de libro al ser derribado dentro del área por un defensor visitante, pero el colegiado del encuentro, Juan Luis Pulido Santana, no señaló la pena máxima y amonestó al delantero al entender que había simulado la caída y desde la sala de vídeo arbitraje no corrigieron el doble error del árbitro (tarjeta y penalti). Ni siquiera pidieron que consultara con el monitor ubicado junto a la boca del del túnel de vestuarios.

Ávalos Barrera sí había instado a Pulido Santana a que revisara por la pantalla la mano de Espino dentro del área que derivó en e penalti que costó la derrota del Cádiz CF, pero no hizo lo mismo en la jugada de Nano Mesa y el conjunto amarillo fue privado de un penalti que le hubiese dado la opción de sumar un punto.

Ávalos Barrera ha pitado nueve partidos al Cádiz CF, con un balance de tres victorias, tres empates y tres derrotas. Dirigió el Real Murcia-Cádiz (1-2) en la campaña 2015/16 (en Segunda B); el Extremadura-Cádiz CF (2-1) y el Alcorcón-Cádiz (1-2) en la 2018/19; y el Málaga-Cádiz CF (1-2), Numancia-Cádiz CF (2-4) y Lugo-Cádiz (1-1) en la 2019/20 y que fue el último partido antes del parón de más de tres meses debido al Coronavirus.

Tras el descenso a Segunda, en la presente campaña estuvo en el Levante-Cádiz (1-1), Cádiz-Levante (0-0) y Deportivo-Cádiz (1-0), un partido de hace sólo tres jornadas. Por lo que tanto, el catalán pitará al Cádiz CF por cuarta vez en el presente curso.