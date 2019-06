Vizcaíno: "Ojalá Cervera siga y bata los récords de permanencia en un club"

-¿Qué nota le pone al equipo esta temporada?

-Le pongo un 7,5. Ha sacado un notable porque ha estado luchando hasta el último día por la batalla del ascenso. Un más hemos tenido posibilidades. La nota es alta pero la media bajó al final de la Liga. Debemos mirar las cosas con frialdad y el séptimo puesto no es un sobresaliente pero sí ha sido una gran temporada. Se está acostumbrado a que el equipo esté arriba y eso hace que nos auto exijamos y que la gente exija, es algo lógico.

-El equipo siempre sufre el mismo mal. Cada año se viene abajo en la recta final. ¿Ha analizado el club la causa de que se tropiece con la misma piedra?

-Se está analizando todo. Todavía no hemos tenido tiempo material pero no se para de trabajar. Cada año ha tenido una circunstancia distinta. Esta temporada ha sido la que mejor hemos competido salvo en las últimas dos jornadas. Antes de esos dos partidos del final se jugaron encuentros contra los rivales más fuertes delos que merecimos ganar tres, ante el Málaga, Deportivo y Granada, y perder frente al Osasuna. Nos faltó eficacia en ciertos momentos que fueron claves para haber rematado. El sabor de boca fue malo porque lo tuvimos ahí. El equipo demostró capacidad competitiva.

-La continuidad de Álvaro Cervera es por convencimiento del presidente o porque le queda un año de contrato?

-Sigue por convencimiento del club y porque le queda un año de contrato. El club está convencido con independencia de lo que cada uno pueda opinar.

-¿Cree que el entrenador sufre desgaste?

-Cervera no es una persona que demuestre ímpetu porque no es su carácter. Es una persona pausada, de apariencia tranquila, no es un entrenador de gestos. Él está muy a gusto, cree en lo que hace y nosotros también. Vamos todos juntos.

-¿Qué momento atraviesa la relación entre el presidente y el entrenador?

-Somos presidente y entrenador, no tenemos por qué ser amigos. De vez en cuando discutimos y lo seguiremos haciendo por el bien del Cádiz. Nos llevamos bien. El miércoles hemos estado juntos en el almuerzo del Cádiz B y nos hemos reído un rato.

-¿Si Cervera hubiese terminado su contrato le habría renovado?

-Si lo mantengo sólo por el contrato sería de pobres. La rescisión sería una pringá para lo que supone ser entrenador del Cádiz. Repito que Cervera sigue por convencimiento del club.

-¿Le va a ofrecer la renovación? Usted dijo no hace mucho que no le gustaba tener un entrenador con sólo un año de contrato.

-Hemos iniciado conversaciones para hablar del nuevo proyecto, se trata de buscar estabilidad. Ojalá siga y bata récords de permanencia en un club. En el medio y largo plazo, los equipos que aguantan los entrenadores son los que tienen mejores resultados.

-¿Ve usted pronto al Cádiz en Primera?

-No hay prisa por ascender, sí hay toda la ilusión y ambición. Prefiero al Cádiz siempre séptimo y que no nos pase como al Zaragoza y el Tenerife, por ejemplo. Lo importante es tener una base para no dar pasos atrás.

-¿Cuál será el presupuesto para hacer la plantilla de la próxima temporada?

-El tope salarial será más o menos como el que hemos tenido al final de esta temporada, en torno a los ocho millones de euros. Contamos con el efecto de los traspasos de Manu Vallejo y Aitor. Habrá movimientos y depende de cómo vaya el verano se puede incrementar.

-¿Se va a acometer una renovación de la plantilla?

-Haremos una plantilla acorde a nuestro estilo, competitiva, un equipo para estar entre el sexto y el décimo presupuesto más alto y luchar para ser mejores que los demás.

-¿El próximo año una vez más con el objetivo de los 50 puntos?

-Hay que tener respeto a la categoría y también dar un paso adelante, luchar por todo, ilusionar a la gente. No debemos repetir lo de los 50 puntos, parece algo anticuado. Pero insisto en que hay que tener respeto a la categoría e ir paso a paso.

-¿Habrá muchos cambios en el equipo?

-La base ya la tenemos. Tenemos muchos jugadores con nivel. Por supuesto que habrá incorporaciones, se han ido jugadores importantes y haremos fichajes para tener una plantilla equilibrada.

-¿Sueña con la posibilidad de volver a traer a Machís?

-Todo ha ido tan bien con Machís que tengo la sensación de que jugará en un equipo de Primera División en España. Machís fue un espectáculo en el Cádiz. Intentaremos conseguir situaciones parecidas para poder hacer operaciones similares. A Machís le mando un abrazo y que tenga suerte en la Copa América.

-¿Podrá llegar por tanto un jugador de gran nivel como el venezolano?

-Siempre aspiramos a los mejores jugadores dentro de nuestras posibilidades. Estamos haciendo las cosas bien y eso hace que muchos jugadores quieran venir al Cádiz.

-¿Si el representante de Rober Correa no hubiese sido Joaquín Vigueras, habría renovado?

-Creo que no. Se le hizo una oferta de renovación adecuada y la contraoferta era inaceptable. Rober se ha portado de diez hasta el final y hay que darle las gracias por su trabajo. A mi manera de entender, ningún representante puede dominar en una renovación, debe ser el club.

-¿Tiene previsto el club hacer traspasos?

-Todavía no han llegado ofertas, pero llegarán seguro, esto acaba de empezar. Tenemos jugadores cotizados. Debemos ser equilibrados en lo que el club necesita para crecer y también para reforzar la plantilla. Si vendemos es para crecer. Pero si hacemos algo será vender, nunca regalar.