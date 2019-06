Sergio Sánchez: "Esta guerra no se acabará hasta que la ganemos"

Sergio Sánchez cerró su primera temporada en el Cádiz CF con un mensaje de despedida del curso en el que destaca lo bien que se siente en el conjunto amarillo, en el que seguirá la próxima campaña. Tiene un año más de contrato más otro opcional.

El mensaje que el defensa central colgó en su cuenta de instagram dice así:

"Se terminó esta temporada donde he vuelto a sentirme futbolista, donde he disfrutado sin limites de mis compañeros y del cadismo, donde he visto que en las buenas y en las malas tenemos una afición que nos acompaña a cualquier campo y se hace notar apoyándonos incondicionalmente, y donde he tenido la suerte de convivir con un vestuario que desde el minuto 1 me dieron el amor y cariño de una familia!!!!"

"Cierto es que no fue el final soñado y que lo tuvimos en las manos, pero como bien me dijo un sabio... que las sombras de una temporada NO apaguen las muchas luces. Gracias a todos y cada uno de los que me habéis ayudado a recuperar en gran parte la ilusión del futbolista!! Vine aquí con un objetivo claro y si este año no se consiguió tengo claro que esta guerra no se acabará hasta que la ganemos!!!! GRACIAS CÁDIZ!!!