Rober Correa se despide del Cádiz

Rober Correa se despidió del Cádiz CF a través de un comunicado que colgó el lunes por la tarde en su cuenta de instagram. El lateral derecho acaba contrato y no continuará vestido de amarillo y azul después de una gran temporada, la segunda en la entidad cadista.

Este periódico ya adelantó que Rober Correa no seguiría en el Cádiz CF y el propio jugador confirmó su marcha.

El club ofreció la renovación al futbolista, pero el conflicto que mantienen el Cádiz CF y el agente de Rober Correa, Joaquín Vigueras, resultó determinante en la no continuidad del jugador.

La carta de despedida del extremeño dice así:

“Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida y no solo futbolístacamente hablando sino también de forma personal, ya que el sábado fue el último día que vestí la camiseta del Cádiz como jugador. Solo quiero daros las gracias a todos por esas muestras de apoyo que siempre habéis tenido hacia mi, me habéis hecho sentir una persona infinitamente feliz a mi familia y a mi estos dos años.

A continuación quería agradecer a toda mi familia (si, leéis bien mi familia) que es mi bandita, gracias porque me he sentido arropado, querido , valorado, respetado por todos y cada uno de vosotros. Ojalá os pudiera llevar a todos conmigo allá donde vaya porque sois de las cosas más buenas que me ha dado este fútbol. Me enseñastéis muchas cosas pero con la que me quedo sin duda es que el equipo es lo primero y después vas tú. Me llevo a muchos AMIGOS o como yo lo llamaría a muchos BROS y eso no está pagado con nada del mundo .

Finalmente agradecer a todo el cuerpo técnico y su anexo Pequi que han confiado más en mí que yo mismo y sí he dado ese paso hacia delante ha sido Gracias a ellos.

Me despido diciendo que me he dejado la vida por este club y que he disfrutado cada segundo de esta oportunidad, espero que solo sea un hasta pronto y nuestros caminos se vuelvan a cruzar.

VIVA EL CAÍ, VIVAN LOS CADISTAS Y VIVAN SUS COJONES”.