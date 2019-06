Alberto Cifuentes: “No sabría explicar lo que ha pasado, o sí pero no es el momento”

El guardameta del Cádiz expresó al término del encuentro la decepción de todo un vestuario. El veterano capitán explicó que “en realidad el palo para nosotros fue el martes, la derrota contra el Extremadura. Ese fue el verdadero momento para estar en el play-off”. “El Dépor ha ganado, habríamos querido ganar aquí, pero el equipo venía tocado aunque no lo hayamos reconocido. Ha sido un final complicado”, admitía Alberto Cifuentes.

El portero del Cádiz resumía lo acontecido en la recta final de la Liga. “Tuvimos un mes muy duro contra los equipos de arriba, dos que ya están en Primera y otros dos que van a luchar por subir. Llegamos al Extremadora con todo a favor, pero fue un partido extraño, con un gol muy raro, ocasiones que no pudimos materializar, en el último minuto una ocasión que era un empate que nos dejaba dependiendo de nosotros... No lo sabría explicar, o sí pero no es el momento”.

Preguntado por la afición, el cancerbero decía que “a la gente la entiendo, hemos estado todo el año peleando y ya son dos temporadas que nos pasa una situación parecida. Sólo queda dar las gracias a todos, a los que están enfadados y a los que no”.

Marcos Mauro: “En casa no nos salieron las cosas, no sacamos los puntos necesarios”

Marcos Mauro fue el segundo jugador designado para pasar por la zona mixta de El Molinón en un día para olvidar, una última jornada de mal recuerdo para el cadismo porque las escasas posibilidades que había de alcanzar la fase de ascenso se esfumaron no ya porque el Deportivo cumpliera con su parte, ganar en Riazor al Córdoba, sino porque el Cádiz no pudo hacer sus deberes, al caer en el campo del Sporting de Gijón.

El zaguero manifestó que “fue un final malo y no vamos a escondernos. Veníamos con posibilidades e ilusión, pero nos tocó la parte mala”. Como piensan muchos de sus compañeros del vestuario, el argentino recordó que “nos ha pasado lo mismo que el pasado año. Hemos tenido opciones, pero en casa no salieron las cosas y por poco no sacamos los puntos que nos hubieran hecho falta”. Sobre lo ocurrido en la jornad de despedida al curso, el central lo resumía diciendo que “el equipo quería ganar aquí, a pesar de que el Dépor ganaba, pero no hemos podido ni empatar”.