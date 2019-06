Servando cuelga las botas. Ya es oficial. Era un secreto a voces después de la grave lesión que sufrió en el encuentro contra el Tenerife de la Copa del Rey disputado en septiembre de 2018 y fue el propio futbolista del Cádiz CF el que anunció el punto final a su carrera a través de un comunicado.

El defensa central se despide con 35 años recién cumplidos después de una extensa trayectoria profesional que arrancó en el Diter Zafra y prosiguió en el Oviedo, San Roque de Lepe, Roquetas, Jaén y Cádiz. En el equipo amarillo militó cinco temporadas y participó en 132 partidos. Formó parte del equipo que logró el ascenso a Segunda División A.

Servando se despidió con una emotiva carta:

"Justo hoy, hace ocho meses, se dio esa jugada desgraciada donde sufrí una grave lesión. Os comunico que aquel encuentro fue mi último partido oficial.

Nunca fui de muchas palabras, me gustaba hablar en el verde porque ahí es donde todo me entendéis. Siempre os agradeceré vuestro cariño y respeto, siempre. Pasé unos meses dificilísimos. Cada mensaje y muestra de apoyo nunca los olvidaré, créanme. Gracias.

Me desviví por y para mi equipo, hice todo lo posible para devolverlo donde se merece. Me voy con esa sensación que no puedo explicar pero que todo cadista comprende.

Fue un honor ser capitán y representaros a todos ustedes. Lo hice con respeto, compromiso, humildad y orgullo. Deseo seguir ayudando y creciendo, que lo hagamos juntos. Así lo siento.

No me olvido de los compañeros, cuerpo técnico y médico, aficionados y personas relacionadas con esta linda y difícil profesión con los que coincidí. Os agradezco el respeto con el que me tratasteis.

Sin más, un privilegio que hizo de su sueño una realidad: ser jugador del Cádiz CF".