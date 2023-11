Sergio: "Queda poco para llegar a la zona roja en la que puede saltar la bomba"

Rueda de prensa de Sergio González, entrenador del Cádiz CF, como previa del encuentro contra el Mallorca este miércoles a las nueve de la noche. La cita está aplazada de la jornada 13ª.

Sensaciones iniciales para el técnico. "Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Es una oportunidad de oro. El partido va a ser tremendamente difícil con un rival con números parecidos a nosotros. A ver quién puede dar mañana ese golpe en mesa. Ellos juegan en casa pero vamos con ganas de competir y ser capaces de sacarlo adelante".

Estado anímico de la plantilla. "Están con cara seria, de responsabilidad porque la situación no es la que queremos. El equipo entrena bien, trabaja con confianza y quiere competir. A mí eso es lo que me tranquiliza. Uno lo intenta por todos los medios y me da tranquilidad. Sabemos que la situación es cada vez más límite y debemos aprovechar. Nos miramos a la cara y sabemos la responsabilidad que hay".

Dos partidos de enorme importancia. "Hemos estado veinte días reseteando todo, te caes y te levantas. Estamos con fuerza y con confianza. Debemos recuperar esa versión que no tenemos tan lejos. Nos falta el quitarnos esa presión de encima. Cada partido es nuevo y tienes una oportunidad para reivindicarte. Hemos hecho bien las tareas, hemos visto al Mallorca y vamos con la sensación de que podemos ganar. Eso me transmite esa confianza. Sabemos la racha que llevamos y que cada vez nos quedan menos oportunidades".

Las pruebas y los cambios por el bajo rendimiento de algunos jugadores. "no es un tema de analizar públicamente. Hemos tenido conversaciones privadas. Seguro que hay situaciones atenuantes que influyen. Los futbolistas van bien por etapas. Cuando las cosas no van bien tenemos que mejorar todos. Contra el Real Madrid no es la mejor prueba. Ahora sí viene un partido de nuestra Liga y se debe ver el poso y que nos estamos jugando mucho. Es una evidencia que cuando las cosas no funcionan sabemos que todos debemos mejorar".

La repercusión clasificatoria para el Cádiz CF. "A nivel de puntos te separas de la zona más peligrosa. Podría ser un punto de inflexión. Punto de partida hacia un despegue. Somos dos equipos muy parejos en datos y circunstancias futbolísticas y mañana uno de los dos va a cambiarla. Queremos un Cádiz al que estamos más acostumbrado. Estamos en ese tránsito, el de mal de mucho consuelos de tonto. No cumplimos con lo que debemos pero las circunstancias ahora ayudan porque no estamos a la desesperada. Queda poco para llegar a la zona roja en la que puede saltar la bomba. Estamos focalizados en ganar al Mallorca", reitera Sergio González.

¿Puede ser una campaña de salvación barata? "Queremos salvarnos por méritos propios. Catorce jornadas y diez puntos no es un buen balance. Tenemos que pelear por nosotros y ya luego veremos si el contexto te ayuda. Buscar los puntos para salvarte, si luego no lo logras y te ayudan las circunstancias, pues perfecto".

Jugadores pasado de peso: "Es una evidencia que hay gente que paga su multa como pasa en todos los equipos"

Estado físico de algunos jugadores que parecen pasados de peso. "Cada mes pasan pliegues y tiene multa el que se pasa de peso. Llevamos una serie de partidos corriendo 113 ó 114 kilómetros. A nivel de datos lo tenéis vosotros para verlo. No es el problema físico, es como se corren esos kilómetros. En ese aspecto estamos tranquilos. Es una evidencia que hay gente que paga su multa como pasa en todos los equipos".

A la espera del Mallorca, rival directo. "Nos jugamos mucho. No estamos en nuestro mejor momento, pero hay que tener esa tranquilidad para ganar los duelos. Hay que dejarse la vida. Si luego estás acertado, genial. Pero no puede haber un futbolista que no acabe extenuado. Debemos manejar la presión mejor que ellos. Es un partido en el que por encima de todo va a importar más el resultado".