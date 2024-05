IU pide un cuerpo de inspectores municipales en Cádiz contra la oferta turística ilegal

IU Cádiz ciudad plantea “que es el momento de que el Ayuntamiento salga de la parálisis y defina claramente cuál va a ser la estrategia a seguir en materia de turistificación.” Para ello sostiene que “es preciso que se celebre un pleno extraordinario donde se aborde el fenómeno de forma amplia, en todas sus facetas y dimensiones, para establecer un conjunto de medidas que frenen el proceso que ha alimentado el PP durante años y plantear alternativas que permitan recuperar la ciudad para sus vecinos y vecinas”.

En ese sentido, la formación de izquierdas señala “que el Partido Popular en el anterior mandato votó sistemáticamente en contra de la modificación del PGOU que permite ahora revocar esas licencias. Incluso la llevó a los juzgados.” IU Cádiz Ciudad se pregunta “cuántas licencias se habrían anulado si la derecha no hubiera torpedeado durante años una regulación tan necesaria”.

Izquierda Unida considera “que no se puede perder un minuto más porque día a día son nuestros vecinos y vecinas los que sufren la turistificación en forma de desahucios, precios de alquileres inasumibles, o incomodidad a la hora de acceder a sus viviendas.” Es por ello que desde IU Cádiz ciudad plantean varias medidas para evitarlo. En el ámbito de perseguir la oferta ilegal que existe, plantean “la creación de un cuerpo inspector municipal que detecte la oferta turística ilegal, de forma que esas licencias revocadas o que no se hayan registrado nunca, se puedan detectar y sancionar”. Pero a su vez, recuerdan que en materia de inspección “es preciso controlar las terrazas ilegales que se han incrementado en los últimos meses con la connivencia del Partido Popular, provocando que en muchos lugares no se pueda transitar y que numerosos vecinos y vecinas tengan que apartar mesas para poder salir de su portal”.

Además, IU Cádiz Ciudad recuerda “que hay compromisos municipales por ejecutar para evitar la injusticia que supone que hoteles y apartamentos turísticos paguen muchísimo menos en proporción que un vecino o una vecina por la tasa de agua o de basura”, por lo que es preciso, según la formación, “iniciar y poner un calendario para modificar las ordenanzas reguladoras de ambas tasas y establecer una fiscalidad justa y progresiva, para que quienes generan el incremento de estos servicios de agua y de recogida de basura, contribuyan como deben”.

Por último, IU Cádiz ciudad, sitúa “que el pleno extraordinario sería el escenario ideal para que el alcalde deje atrás el partidismo y pida a la Junta de Andalucía que permita al Ayuntamiento de Cádiz declarar zonas tensionadas y por lo tanto regular el precio del alquiler de aquellos barrios que estén sufriendo los efectos nocivos que conlleva la turistificación, que se sitúe claramente a favor de la tasa turística por pernocta, y que, además, puedan plantearse criterios como rechazar la enajenación de más suelo público –como es el caso del Campo de las Balas– para incrementar una oferta hotelera que se ha desbordado en la ciudad”.