Sergio González: "Este cúmulo de derrotas nos hace estar ofuscados"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, salió a la rueda de prensa con cara de preocupación por la racha de 10 partidos sin ganar, pero con la convicción de sacar esta situación adelante en los partidos ante el Mallorca y el Celta, en los que se juega media vida. "Tengo la sensación de que el primer gol nos ha hecho mucho daño y ha modificado nuestro guion. Ha sido una jugada una jugada magnífica en la que Rodrygo ha sacado la varita. Nos tiene tomada la medida porque el año pasado nos pasó lo mismo", ha resumido el técnico catalán.

En su análisis del encuentro, ha seguido diciendo que "en el primer tiempo el equipo ha estado bien", pero ha resaltado que el partido se pierde en la transición del segundo gol. "El equipo se vacía, pero ahora mismo este cúmulo de derrotas nos hace estar ofuscados, querer hacer muchas cosas y no hacer lo que tenemos que hacer. No sabemos leer bien el partido. El problema no es del partido de hoy, no es lo que nos tiene que hacer daño. La preocupación es grande".

El equipo amarillo llegaba al encuentro tras tres semanas de parón, lo que podría haber supuesto la recuperación física de los jugadores, algo que no se ha dado y se ha agravado con las lesiones de Ledesma y Chris Ramos. Ante esto, Sergio ha afirmado que "las lesiones se nos están acumulando. La situación de este parón no era para perder jugadores, sino para recuperarlos, y ha sido al revés. Hablar de lesiones puede quedar como una excusa, ya que todos tienen lesiones. Pero las lesiones nos merman más a los de abajo que a los de arriba, que tienen fondo de armario".

En cuanto a si le preocupa más la situación de la defensa o del ataque, el entrenador amarillo ha respondido que "me preocupan las dos cosas, aunque priorizo siempre la faceta defensiva. Es muy importante no encajar para poder ganar los partidos". A esto ha añadido los problemas de la zaga con las lesiones, ya que "estamos teniendo muchas ausencias y estamos poniendo a Javi Hernández de central cuando él venía a jugar de lateral. Esto nos merma el entramado defensivo. Fede y Gonzalo son futbolistas de fuerza. Álex ha hecho un buen partido, pero falta esa fuerza".

Respecto a la salida de Chris Ramos del terreno de juego por lesión, ha señalado que "tiene un golpe en el cuádriceps. Tenía la sensación de tener una contractura o una sobrecarga, pero no creo que llegue a rotura".

Un aspecto fundamental para los partidos ante el Mallorca y el Celta será el apartado anímico. "Estamos -el cuerpo técnico- igual de fastidiados que los futbolistas, vosotros -por la prensa-, las familias y la afición. Nos duele porque llevamos mucho tiempo aquí y nos sentimos como de la casa. Estamos exprimiéndonos al máximo y nos encontramos con fuerzas para afrontar estos dos partidos, que son vitales. Pueden marcar un antes y después en todo. Los resultados son los que mandan. Nos está aguantando que hay equipos que están igual o peor. Sigo confiando en darle la vuelta. Veo cosas en los entrenamientos que me dan esa confianza", ha aseverado.

Por último, uno de los aspectos de cara al partido de Mallorca es si Sergio volverá a repetir esquema o volverá al 4-4-2. "Nosotros creemos que nuestra mejor versión es con nuestro sistema habitual, pero estamos abiertos a otras posibilidades entendiendo qué es lo mejor para nosotros e ir matizando con quien juegue".