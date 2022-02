Sergio González no duda con Lucas Pérez

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, atendió este martes a los medios de comunicación como previa del choque copero de este miércoles. Realmente la mención a este encuentro y al Valencia quedó ensombrecida por las cuestiones que afectaban al cierre del mercado.

Para empezar, valoración de una última semana sin competición. "Ha sido una semana muy buena, con buenas sensaciones y con intensidad que nos ayuda a crecer. Vamos a más". apuntaba antes de referirse a las bajas. Fali, las molestias de Fede San Emeterio en la rodilla. A ver cómo evoluciona. Es duda para la Liga, lo veremos el sábado. Y luego los que están con selección", Arzamendia y Alarcón, que se unirán a partir del jueves.

La Copa del Rey, la ilusión por bandera para un modesto. "Lo planteamos con la responsabilidad que requiere vestir esta camiseta. Sumar minutos y tener sensaciones buenas. Intención de ser competitivos y de respaldar esa responsabilidad de estar ahí. Plantear un gran partido e intentar que no nos hagan daño en la parcela ofensiva e ir a por ellos", recalca el preparador del Cádiz CF.

Balance de los recién llegados. "Nosotros siempre valoramos lo que hay en la plantilla. Si están en Primera y defienden la camiseta del Cádiz es por algo. No entro si son primeras o segundas opciones. Son los que han querido venir, son los que nosotros queríamos que vinieran. A parir de ahí hemos formado un ejercito importante para ir a por la salvación. El mercado ha sido difícil y las incorporaciones han sido después de consensuarlo mucho. Viendo dentro de las posibilidades, la mejor opción y los futbolistas que querían estar con nosotros y apretar el culo en pos del objetivo".

La cuestión física hay que tenerla presente con dos encuentros en tres días. "Con una plantilla amplia, la forma de demostrar al entrenador que quieren jugar en Liga es demostrarlo en Copa. Cada partido vale para algo. El que juega en Copa piensa que no juega el sábado. Es un partido para aprovecharlo, para que den lo mejor de sí y se lo pongan difícil al míster. El que se desconecta y deja de tener argumentos, pierde mucho. Es un partido bonito de jugar en un campo con buen ambiente para el que el que salga lo haga bien. Mañana sabemos qué míster es Bordalás y lo que transmite a los futbolistas. El Valencia es un bloque defensivamente muy compacto, fuerte y bien organizado. Ofensivamente tiene alternativas por fuera y por dentro. Será una alineación fuerte por la vía de ellos de acercarse a una final de Copa y poder ganar un título. Intentar nosotros dar otro paso en nuestro devenir y futuro próximo".

La cuestión de Manu Vallejo, que tanto está dando que hablar. "Manu Vallejo era una de las opciones, pero entendiendo las opciones que había y lo que tenía al final no ha fructificado. Lo respetamos muchísimo. Es un icono e ídolo, pero entendíamos que su posición la teníamos ocupada. Lo valoramos y entendimos así".

El análisis apuntó seguidamente a Idrissi y Lucas Pérez. "Idrissi es un futbolista que con sus antecedentes te hace ver que tiene que ser un gran jugador. Con balón es desequilibrante y tiene que tener gol. Que también nos eche una mano en la parcela defensiva, pues todo eso cae en su mochila sin perder que es desequilibrante en el último tercio. Hay que buscar el equilibrio". En cuanto a Lucas. "arriba tenemos diferentes ingredientes". "Ojalá encontremos la mezcla dentro del partido, no solo al principio. Todos trabajan para estar ahí. Lucas es un futbolista contrastado que salió a última hora y era difícil decirle que no".

El esperado regreso de José Mari, que se estrena esta temporada en una convocatoria. "José Mari es como otra incorporación. Sabemos la importancia que tiene. No está en el momento óptimo, pero ya está en esa fase final. Tiene buen ritmo de entrenamiento pero lleva una semana completa después de tanto tiempo. Puede jugar un ratito mañana o el sábado, ya lo veremos. Está para poder tener minutos", indicaba sobre el roteño.

"Los que han venido entran en el perfil que buscábamos y no entró en si eran primeras o segundas opciones"

La continuidad de Andone, otro tema en su mesa. "Desde que estamos, ha hechos sesiones muy buenas. Tiene ganas de reivindicarse, de revelarse. Creemos que puede dar alternativas y soluciones, y creemos que podemos tenerlo en el grupo. Necesitamos todas las herramientas posibles para que sea útil al equipo".

Otra vuelta de tuerca al mercado por parte del papel desarrollado por el Cádiz CF. "Sabemos de donde veníamos y las ideas que teníamos del presidente. Se ha trabajado a destajo. Había que ser atrevido. Dentro del abanico de posibilidades, los que han venido entran en el perfil que buscábamos. No entró en si eran primeras o segundas opciones. Los futbolistas que tenemos son estos y hay que sacar de ellos el mejor rendimiento". Sin embargo, no le agradó la cuestión de dinero empleado en los refuerzos. "En nuestra profesión no debemos hablar de dinero. Somos unos privilegiados en el mundo actual. Tengo claro que los que están aquí son los que han querido apretar las uñas, por no decir otras cosa, e ir todos a una".

Para acabar, valoró si fue una opción real competir hasta final de campaña sin la llegada de un ariete. "Nosotros valoramos al que está aquí. Cuando viene un técnico nuevo, el futbolista resurge de sus ceniza. Tanto Rubén Sobrino como Andone son los que menos juegan. Trabajan muy bien. Dije que o venía alguien muy por encima del nivel o no venía nadie, porque tanto Sobrino como Andone estaban a un nivel alto y se les iba a apretar. La aparición de Lucas Pérez es un caso al que no puedes decir que no. Contrastado y nos tiene que dar cosas arriba. Andone y Sobrino son futbolistas muy aprovechables", recalcaba el técnico del Cádiz CF.