Durante la extensa intervención de los directores deportivos del Cádiz CF, Jorge Cordero y Enrique Ortiz, ha sorprendido lo lejos que han situado las opciones de que se hubiera producido el retorno de Manu Vallejo. Apenas vieron opciones desde el inicio.

Jorge Cordero recuerda que "al principio de mercado preguntamos a su club, pero las cifras que deseaban eran desorbitadas". "Luego proponían un truque, un cambio", una cuestión en la que entraba Jens Jonsson, deseado por Bordalás para el Valencia. Prosigue Cordero: "A partir de ahí, pensamos en las características del jugador que buscábamos, que era un 9 más que un jugador de banda y nos centramos en Lucas Pérez".

Enrique Ortiz fue un poco más en la postura del Cádiz CF con el caso del chiclanero. "Nunca hubo acuerdo con Manu Vallejo", saliendo de nuevo a escena Cordero para suavizar el asunto. "Es un jugador muy querido aquí. Nunca hubo acuerdo real con él ni con el Valencia. Hubo acercamiento a principio de mercado, pero las cifras que pedía su club no eran acordes. Sí hubo luego conversación el director deportivo del Valencia de un trueque con otro jugador. Pero no buscábamos eso. Y con las conversaciones con nuestro entrenador, no era el perfil que buscábamos".

Tampoco se mojaron en exceso en las condiciones para quedarse en propiedad a cedido Rubén Alcaraz. "Es u acuerdo entre dos clubes que no vamos a airear aquí", se limitó a responder Enrique ante la cuestión de desvelar esas cláusulas.

No se ha cubierto límite salarial. Pero Jorge Cordero puntualiza: "No ha sido un problema de dinero. Ninguno". ¿Ha podido afectar el cambio de técnico en mitad del mercado?. "Empezamos con Álvaro Cervera. Tuvimos varias opciones que no se concretaron y llegó Fede (San Emeterio). Vino Sergio y le pusimos todas las opciones en la mesa. Con Sergio, al igual que con Álvaro, ha sido un trabajo en plena sintonía", apunta Enrique.

Salieron a relucir las palabras del presidente del Cádiz CF, las del día del cese de Cervera, en las que dijo que no creía en la figura del director deportivo. "Trabajamos codo con codo con el entrenador y el presidente, que tiene la última palabra en la toma de decisiones no deportivas, que quedé claro. Trabajamos con el entrenador arropándolo. Trabajamos en una dirección deportiva conjunta. Es otro modelo", explica Enrique.

Partido de Copa y de Liga esta semana. ¿Optimistas? "El calendario que viene es el mismo para todos. Queda la segunda vuelta. Hace poco estábamos a cuatro puntos de la salvación. El partido de Copa, que te tiene a dos partidos de la final que no es normal en un equipo como el Cádiz. Y el Mallorca en Liga es un rival directo. Estamos ilusionados", recalcaba el extremeño.