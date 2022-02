"Si no se logra la permanencia no será un buen trabajo"

Rueda de prensa de valoración del mercado de invierno por parte de los responsables de la dirección deportiva del Cádiz CF, Jorge Cordero y Enrique Ortiz. El murciano y el extremeño lo han repasado todo después de cerrar en la noche del lunes la segunda ventana de incorporaciones.

Jorge Cordero fue el primero en romper el hielo. "Hemos hecho lo posible por traer a los mejores, pero por circunstancias no han podido venir. Hay que dejar claro que lo hemos intentado todo. En sintonía con Sergio González, el cuerpo técnico y el presidente. Todas las incorporaciones son consensuadas con el entrenador. No queríamos firmar por firmar, queríamos gente comprometida y teníamos un perfil muy claro. Jugadores que conocieran la Liga, el idioma... para una adaptación inmediata. Con todo eso -continuaba-, lo hemos intentado y finalmente creemos que los que vienen, vienen a sumar. Ocupamos las 25 licencias más Víctor Chust con plaza del filial. A partir de aquí, entre todos a sacar esto adelante y remar en la misma dirección para intentar conseguir la permanencia. Quiero dar las gracias a Sergio (González), a su cuerpo técnico y al presidente por su cercanía y comprensión. Contentos con el final del mercado".

Un tema espinoso apunta a las palabras de Manuel Vizcaíno, cuando dijo que se iba a gastar hasta el último euro. ¿Ha sido un lastre? Jorge Cordero responde: "El presi quiso decir que íbamos a poner todo lo que hiciera falta y así lo hemos hecho. Hay como ocho-nueve jugadores de la Liga que son muy importantes que hemos ido a por ellos, pero por la situación clasificatoria donde está el equipo los jugadores se piensan venir al Cádiz. El presi dijo que íbamos a por todas".

Con la sensación de que no ha llegado las primeras opciones, Enrique Ortiz interviene para aclarar que "no es que no hayan venido las primeras opciones, es que hay gente importante que no ha podido venir". "Las notas se darán al final de temporada. A partir de aquí, a trabajar y conseguir el objetivo". En este sentido existe la duda de si los últimos buenos resultados han ayudado a subir el nivel de la plantilla. "Desde llegada de Sergio, el equipo ha tenido resultados y sensaciones buenas. Hubo momentos del mercado con el equipo a cuatro puntos de la salvación. Queda un largo camino por recorrer para lograr objetivo", insiste Enrique.

La llamativa continuidad de Florin Andone, candidato número 1 a salir del Cádiz CF en enero, tras decir hace semanas Vizcaíno que no tenía la cabeza centrada. Enrique lo aclara: "Para nosotros es un jugador importante, es uno más. El presidente comentó aquello y nosotros a Andone le tenemos en buena estima. Seguro que nos va a ayudar. Es uno más. Debemos intentar el objetivo entre todos, Andone incluido".

Las bajas invernales, rumbo a Segunda División A. "Álvaro Jiménez fue petición de Cervera y el club hizo el esfuerzo al firmarle. No ha aparecido y ha salido al Ibiza para crecer. Osmajic y Martín Calderón son dos chicos con una proyección importante. No ocupaban ficha del primer equipo y son un activo del club. Buscamos su salida para que tengan continuidad", afirmaba Enrique.

Jorge Cordero apunta datos de la gestión 'in-extremis' por Lucas Pérez. "El tema de Lucas se dio a última hora. Contactamos con su agente porque era del agrado del entrenador. Existía esa posibilidad y hablamos con el Elche. Una negociación de un par de horas y a las once menos cuarto hubo acuerdo y se hizo el fichaje. Nunca creímos que el jugador podía salir, pero cuando lo supimos lo peleamos".

La afición del Cádiz CF ante estas caras nuevas. Enrique: "La afición es soberana y tiene su pensamiento. Sabemos cómo trabajamos y todo lo que hemos hecho. Buscando jugadores de gran nivel que no han podido venir. Cinco fichajes para el equipo y sólo queda trabajar. La segunda vuelta será dura para todos y debemos competir".

Jorge Cordero entiende que hay base para pensar en una buena labor con los refuerzos. "Creemos que la del central con Luis Hernández se complementa con los que tenemos. El banda Idrissi, por el que el Sevilla pagó 12 millones de euros por el él y que viene de destacar en la Liga holandesa. Y en punta un jugador que se complementara y que pudiera ayudar. El míster prefería quedarse como estaba, pero al final salió esa opción. Creemos que lo hemos hecho para mejorar la plantilla y sacar puntos para la salvación".

La apuesta del Cádiz CF: Cuatro cesiones y el pago de un millón de Euros por Lucas Hernández. "Todos los que han venido tienen el visto bueno de Sergio (González). No lo concibo de otra manera. Todos los días lo hablamos. Fede ya estaba. De Rubén, Idrissi, Luis y Lucas Pérez dio visto bueno", aclara el menor de los Cordero, quien agregaba que "teníamos claro que queríamos firmar alguien en ataque que sumara". "Dentro de la delantera había ocho o diez opciones que nos gustaban, pero muchos no querían venir. Y el entrenador estaba de acuerdo en querer un jugador que sumara. Igual no sale Lucas y a la media hora sale otro. Es cierto que hemos ido a por muchos jugadores que no han querido venir. Para nosotros, los mejore delanteros son Negredo, Choco, Andone y Lucas Pérez. No queremos dar nombres" de las opciones fallidas.

La dificultad del mercado invernal. Enrique lo explica. "Hemos tenido otras ocho o nueve operaciones abiertas que no se han concretado. Es muy difícil tener en el mercado de invierno a todas las mejores opciones. No hemos estado esperando todo el mes a que saliera Lucas Pérez el último día", añadiendo Jorge que "en Primera se han hecho un total de 42 fichajes, y nosotros junto a Getafe el que más".

Jorge Cordero asume los errores cometidos. "Cuando estás en descenso, contento no estás. Algo mal se ha hecho. Nos equivocamos en cosas. Un equipo en descenso algo mal se ha hecho. Tratamos de arreglarlo desde sumar, la unión y estar cerca del presidente. Contento, no. Ahora con el mercado se verá si estoy contento en tres o cuatro meses, cuando se vea si son las personas adecuadas. La realidad es que estamos en descenso y los que vengan debe remangarse y sumar en favor del grupo. Si no se logra la permanencia no será un buen trabajo".