Último intento fallido del Cádiz CF por Paco Alcácer

El Cádiz CF intenta hasta el final del mercado de invierno hacerse con un delantero para reforzar el ataque, pero pasan las horas y no termina de conseguirlo.

Uno de los nombre que ha sonado durante el mes de enero es el de Paco Alcácer, con escaso protagonismo en el Villarreal, que no pone ninguna objeción a su marcha.

Sin embargo, el ariete no quiere moverse del cuadro castellonense. Hace varias semanas rechazó la propuesta del Cádiz CF. Sería una cesión al tener contrato con el Villarreal hasta el 30 de junio de 2025. La entidad cadista lo volvió a intentar en las últimas horas, pero se volvió a topar con la negativa del ariete según Superdeporte. El Granada también hizo una tentativa sin éxito.

No es un problema económico, sino una cuestión deportiva la que frena el traslado de Paco Alcácer al conjunto amarillo. No le debe atraer el pase de un club inmerso en competición europea a otro que pelea por evitar el descenso a Segunda División. No son pocos los delanteros que han rechazo la posibilidad de recalar en el Cádiz CF en enero.