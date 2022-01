Osmajic, Andone, Álvaro Jiménez... la puerta del Cádiz CF está abierta

Cuando un mercado de fichajes abre la puerta no sólo es para ver llegar caras nuevas, ya que por esa misma puerta se produce la salida de aquellos futbolistas que no cuentan para el proyecto. Ahora mismo en el Cádiz CF esos casos los representan Milutin Osmajic, Florin Andone y Álvaro Jiménez, quienes no tienen sitio entre las prioridades de Sergio González y están abocados a buscar minutos para la segunda mitad de campaña en otros destinos.

Los casos de Osmajic y Andone venían apuntándose desde lejos, aún más en lo que respecta al montenegrino que está señalado por los episodios extradeportivos que le han salpicado en la primera mitad de campaña. Osmajic fue una grata sensación en pretemporada por su fuerza y verticalidad en los amistosos que disputó el Cádiz CF en el periodo de preparación, aunque posteriormente esas características no se han visto plasmadas en el primer equipo ni cuando bajó castigado al filial al tener licencia sub'23. Ha participado en 13 partidos con el primer equipo (tres jugando desde el inicio) y tiene un gol en la paliza copera al CD Villa de Fortuna (0-7).

En lo que respecta a Andone, su apuesta asumía el riesgo de tener en la plantilla a un futbolista condicionado en un pasado reciente por una grave lesión que le tuvo mucho tiempo parado. Al final del cierre de la primera ventana de incorporaciones el Cádiz CF pactó su cesión con el Brighton & Hove Albion, conjunto que tiene sus derechos federativos en propiedad. Vestido de amarillo, el atacante de origen rumano ha disputado hasta el momento ocho encuentros (cuatro como titular), logrando un gol en Albacete que permitió pasar de ronda en la Copa del Rey. Acumula 397 minutos que se antojan pocos para albergar esperanzas de que cambie para mejor su situación en el conjunto gaditano.

En cuanto a Álvaro Jiménez, acumula 12 encuentros (cuatro como titular) y algo menos de 500 minutos. Nunca tuvo continuidad con Cervera y el escenario es peor con Sergio González, pues Salvi, Iván Alejo e incluso Chapela parece que están por delante suya. El Cádiz CF hizo una apuesta importante por este extremo pagando un traspaso al Albacete que hasta el momento no se ha visto reflejado sobre el verde. De los tres jugadores prácticamente descartados, la sensación es que se trata del que mayor dificultad puede entrañar buscarle un equipo.

Al Cádiz CF le gustaría tener resuelto cuanto antes la marcha de aquellos jugadores que no cuentan para el entrenador y cubrir las vacantes que tenga en mente para elevar el potencial del equipo de cara a lo que queda de segunda vuelta. Pero ya se sabe que todos los mercados son difíciles, aún más el de invierno.