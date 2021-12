Negredo, rey de la fiesta copera del Cádiz CF en Murcia (0-7)

El Cádiz CF se posó sobre la segunda eliminatoria de la Copa del Rey después de vencer con suma facilidad al Villa de Fortuna en la Nueva Condomina (ahora Enrique Roca). La distancia mil kilométrica entre el modesto y el equipo de Primer División se plasmó sobre el césped y por tanto cumplió el guión que era previsible. No hubo lugar a la campanada y los visitantes impusieron su ley sin sobresaltos. El resultado lo dice todo: 0-7. Un marcador de los de antes, imposible de ver en la actualidad si no es por los emparejamientos que deparan la primera ronda.

Fue una noche terapéutica para el Cádiz CF. No cabe un análisis con rigor dada la diferencia ente los dos contrincantes. Se trataba de pasar al siguiente cruce y cumplió con con creces, con un festín de goles.

Como se esperaba, el Cádiz CF salió con un once plagado de no habituales. Era una cita propicia para repartir minutos en un encuentro que arrancó de la mejor manera, con un 4-4-2 muy elástico y en modo atacante. No era día para esperar atrás y sí para mirar sin rodeos la portería contraria.

Ataviados con camiseta azul y pantalón y medias blancas, los gaditanos imprimieron un fuerte ritmo desde el pitido inicial a modo de anuncio de su disposición a no dejar lugar a la sorpresa. De hecho, resolvieron por la vía rápida sin la más mínima dificultad. Antes del primer cuarto de hora ya ganaban 0-2 con la autoridad propia de un grande frente a un pequeño.

El dominio fue apabullante y en el minuto 2 abrió el marcador Álvaro Negredo con un certero cabezazo desde el corazón del área tras un centro telegrafiado de Iván Chapela desde el costado izquierdo. Conexión letal y 0-1 en la primera llegada.

El veterano delantero marcó la diferencia en el remate y también con un pase largo de calidad que fue el origen del segundo. En el 12, un minuto después de que el portero salvase en línea de gol un remate a bocajarro de Negredo, el madrileño bajó a recibir al centro del campo y sirvió en profundidad a Álvaro Jiménez, quien ganó la espalda a la zaga y de primeras enganchó el balón con una volea para dibujar una vaselina y poner el 0-2.

Con la seguridad que le dio la temprana ventaja, la noche se tornó plácida para un Cádiz CF que se lo tomó en serio y no dio tregua, con presión arriba, los laterales casi como extremos y poco efectivos atrás a la hora acechar a un rival que hizo lo que buenamente pudo, con alguna intentona con entusiasmo pero sin éxito. La anécdota fue el apagón de algunos focos que ni impidió el desarrollo del partido.

Atacó con todo el cuadro foráneo. Se lo podía permitir por un día porque la diferencia era abismal. Con todo bajo control, los de Álvaro Cervera levantaron un poco pie del acelerador en la recta final del primer periodo a la espera del intermedio. Álvaro Jiménez, en el 45, se confió tanto solo delante del portero que con todo a su favor disparó fuera cuando lo fácil parecía marcar.

La eliminatoria estaba finiquitada al descanso salvo catástrofe. Muy superior el Cádiz CF en todas las facetas durante los 45 minutos iniciales. Pura lógica. El esférico fue para los visitantes casi todo el tiempo y también las ocasiones.

La segunda parte comenzó con el intento de rebelión del modesto, que hizo sufrir a los gaditanos con un balón colgado al área en el saque de una falta. La acción fue un espejismo porque en la siguiente jugada, en el minuto 51, Negredo aprovechó un centro medido de Iván Alejo para definir desde el corazón del área con un remate con la bota izquierda con el que firmó el 0-3. Una vez más, una buena jugada y un golpe de efectividad.

El tercer tanto despejó del todo el camino hacia la segunda ronda. El Cádiz CF siguió teniendo la pelota y no dejó de atacar pero sin apretar al cien por cien. Se sabía ganador, le bastó con llevar la manija y en la última media hora sólo quedaba por establecer el resultado definitivo.

En realidad sobraron todos los minutos restantes desde el tercer gol. Los locales, metidos muy atrás. Los visitantes, con llegadas arriba más por inercia que por insistencia y con múltiples opciones de ampliar la renta.

En el 72, Arzamendia trasladó el cuero al larguero en el saque de una falta que fue un centro que se envenenó. Fue un avisó de la última oleada. En el 78, Marcos Mauro cabeceó al fondo de la portería tras un centro de Iván Alejo a la salida de un córner. 0-4 Y en el 80, Martín Calderón, que llevaba tres minutos en campo, firmó el quinto de la noche con un fuerte lanzamiento de falta desde la frontal del área. La pisó Negredo y el jerezano marcó su primer gol como cadista.

Osmajic se sumó a la fiesta también con su estreno goleador en el conjunto amarillo. Lo hizo en un torneo con un nombre llamativo, la Copa. El ariete agradeció el servicio en bandeja de Iza Carcelén para marcar a placer y poner el 0-6 en el 85. Y para culminar la noche, en el 85 Negredo sacó a relucir su calidad con un golazo por la escuadra desde la frontal del área. Triplete del madrileño, autor del 0-7.