El drama alcanza muy cerca a Carlos Akapo

La cara más amarga y trágica del fútbol ha aparecido en la Copa África de Naciones (CAN), donde una avalancha antes de la disputa del encuentro entre Camerún e Islas Comoras se ha llevado por delante la vida de seis personas. Carlos Akapo, jugador del Cádiz CF, se encuentra en Camerún tomando parte de la CAN como integrante de Guinea Ecuatorial, que este miércoles se juega su pase a cuartos de final contra Mali.

Akapo ha hablado de lo sucedido antes del choque de la selección anfitriona. "Es una noticia que da mucha pena. La organización y el derecho de admisión tiene que llevar un control. Ese tipo de estampidas no pueden suceder. Gente que va al estadio a ver un partido de fútbol… es una noticia que nunca quieres ver", relataba el defensor del Cádiz CF en el canal de Twitch de El Chiringuito.

Centrado en el aspecto meramente deportivo de su combinado, Akapo sabe que este miércoles aguarda Mali (octavos de final), una de las selecciones más fuertes de este torneo. "Mali es muy importante. Tiene una buena selección, una de las mejores, aunque parezca que no. Tienen jugadores en Francia, Alemania, Inglaterra… en países importantes y todos en primeras divisiones. Para nosotros, llegar hasta aquí es algo muy especial y queremos seguir soñando", apuntaba el lateral mirando a cuartos de final.

El futbolista del Cádiz CF sabe que su equipo le necesita en el objetivo de la permanencia, pero vive una oportunidad histórica con Guinea Ecuatorial, que no quiere decir este miércoles su última palabra en la CAN. "Nosotros soñamos y pensamos que podemos pasar esta ronda, ya que de lo contrario no estaríamos aquí. Estamos muy contentos y yo, de manera especial, estoy muy orgulloso de todo el equipo".