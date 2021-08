Andone, volver a empezar de amarillo

Jorge Cordero y Enrique Ortiz, componentes de la dirección deportiva del Cádiz CF, han sido los encargados de presentar este martes a Florin Andone, la última adquisición, por el momento, del equipo amarillo para esta campaña. Cordero ha definido al atacante rumano como un jugador "con carácter que es un gran rematador y va en el cuerpo a cuerpo con valentía". Añadió que "es una cesión con opción a compra pero no es obligatoria; no hay cláusulas".

En el turno de intervención del nuevo futbolista del Cádiz CF, éste empezó con un agradecimiento. "Quiero dar las gracias a Jorge por todas las palabras que ha dicho sobre mí", aclarando posteriormente que "lo que más me atrajo del Cádiz es el cariño constante que me ha mostrado". "Hemos hablado muchísimo con Jorge y puede ser un proyecto que me vaya bien. Este es un equipo peleón, con intensidad, trabajador y con un estilo muy definido. Yo soy un jugador que me gusta mucho trabajar, peleo los espacios. El estilo del equipo y el mío pueden compaginar. Me quiero poner bien físicamente porque eso es clave".

Precisamente la dolencia que le ha tenido un año parado fue la siguiente cuestión que salió a relucir en la sala de prensa de El Rosal. "La lesión está en el pasado. El año pasado ya estaba listo para jugar, pero el Brighton estaba salvado y no quisimos arriesgar. En pretemporada me he cuidado con fisios y casi no he parado. He entenado todo. La última semana paramos algo para no arriesgar porque la negociación con el Cádiz estaba avanzada", explicaba.

Regresar a su país de adopción le llevó a decir lo siguiente: "Volver a España es como volver a mi casa. Prácticamente me he criado aquí aunque soy rumano. Me siento bien, cómodo. Cádiz me recuerda a Córdoba por la gente humilde y cercana, dan su apoyo y eso lo necesito. Era un objetivo volver a España. Agradecer al Brighton permitirme venir y ayudarme tanto en el último año; ese cariño ha sido grande. Sabía que mi objetivo era volver a España. Tengo mi niña, mi mujer y quería encontrar la paz y felicidad fuera para centrarme en el futbol cien por cien".

Florin Andone aporta naturalidad a la rivalidad que tendrá en el Cádiz CF para poder jugar. "La competencia es muy sana. En todos los equipos la hay. No es competencia, es pelear para que el técnico elija. He cometido errores pero he aprendido pues ya tengo 28 años. Estoy aquí para ayudar cuando el míster lo necesite; si juego, genial y si no juego, también", exponía dejando claro que maneja mejor la situación cuando no tiene minutos.

"Está claro que el cariño del Cádiz crea una expectativa alrededor de mi persona, pero no tengo presión"

Del Cádiz CF, dijo que "me enfrenté en una pretemporada". "Tengo ex compañeros que han jugado aquí. La gente de Andalucía es muy pasional, apoya mucho a sus jugadores. Llevo dos días pero es algo que se siente. Igual que en Córdoba. Eso trasmite mucho cariño y calor. Tengo ganas de estar en las convocatorias para sentirlo".

Para acabar, el atacante rumano estaba importancia a la exigencia por la apuesta efectuada por el Cádiz CF para su cesión. "Presión, para nada. Está claro que todo el cariño del Cádiz crea una expectativa alrededor de mi persona, pero no tengo presión. Sé de lo que soy capaz. Lo único que le pido a Dios es no volver a lesionarme, porque lo he pasado muy mal".