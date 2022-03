Proyecto en Delphi y billetes "para traer los mejores jugadores" al Cádiz CF

El proyecto que el Cádiz CF pone en marcha en Delphi (Puerto Real) tiene como principal objetivo sentar las bases para propiciar el crecimiento del club. La prosperidad económica, si la hay, se acabará reflejando en el terreno de juego.

La entidad cadista no merma su proyecto deportivo por el hecho de embarcarse en una aventura empresarial de enorme calado. Todo lo contrario. Es un paso para aspirar a mejorar el equipo y a su consolidación en la élite.

El presidente del club, Manuel Vizcaíno, aseguró el lunes 28 de marzo, en la presentación de la iniciativa que se desarrollará en los terrenos de Delphi, que "este proyecto no depende de la categoría en la que esté en el equipo".

En el plano deportivo, el Cádiz CF está en plena lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El proyecto no se resentirá en el caso no deseado de que el conjunto amarillo baje a Segunda. La obra no se detendrá más allá de la categoría en la que milite el equipo.

"El objetivo es que no estemos de milagro en Primera sino tener potencial para competir con cualquiera", explicó Vizcaíno sobre el proyecto tecnológico y deportivo que ve la luz.

Y es que si el proyecto sale como está previsto, el club estará en disposición de generar cuantiosos ingresos económicos con los que dar un salto cualitativo a la hora de confeccionar la plantilla.

"Cuando salga adelante tendremos el cajón lleno de billetes para traer los mejores jugadores". Así lo aseguró Vizcaíno, que ve en el proyecto una gran oportunidad de crecer en una doble vertiente: económica y deportiva.