Ilusión por partida triple

La sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza ha acogido este jueves la presentación oficial ante los medios de información de los tres refuerzos de invierno que aún no habían posado con la elástica amarilla. Como en el acto celebrado el pasado martes con el extremo venezolano Darwin Machís y el lateral derecho uruguayo Luis Alfonso Espino, el director deportivo del club, Óscar Arias, acompañó en la comparecencia al atacante catalán David Querol, al central Aleksandar Pantic y al delantero también serbio Djordje Jovanovic.

Como era lógico tras acaparar gran parte de la atención en la anterior rueda de prensa de esta misma semana, en la que dio las pertinentes explicaciones sobre cómo se había desarrollado el mercado de invierno en el pasado mes de enero, en esta ocasión Arias se limitó a ceder el protagonismo a los tres futbolistas, que uno por uno fueron ofreciendo sus primeras impresiones como cadistas.

Querol, que ha firmado por tres temporadas, llega libre por las circunstancias que han terminado con el Reus fuera de la competición de LaLiga 1|2|3 y lucirá el dorsal número 21, admitió que los últimos meses no han sido precisamente agradables.

“Tenía ganas de llegar. La mayoría sabéis las circunstancias que viví allí, pero tanto Óscar como el presidente me dijeron que me esperaban y aquí estoy, contento y respirando un poco de aire después de aquello”.

Un mal recuerdo que pretende ir dejando atrás pronto. “Han sido seis meses casi sin entrenar, con reuniones a cada momento y luego, los fines de semana, teníamos que hacer lo que podíamos”.

Apenas una semana le basta para haberse formado una opinión de su nuevo equipo. “Estoy muy contento. Lekic, Perea e Imaz me daban buenas referencias, así que me ha sorprendido todo poco porque, además, el juego del Cádiz a mí personalmente y como aficionado me gusta mucho y por mis características me va a venir muy bien”.

Tras apuntar que el objetivo no es otro que “llegar pronto a los 50 puntos”, se refirió a la demarcación que puede ocupar. “Me siento bien tanto como delantero como en las bandas, me da igual”.

Por su parte, Jovanovic, un traspaso a coste cero, que se ha comprometido por cuatro temporadas, más una opcional, y que lucirá el 9 heredado de Dani Romera, no dudó en elogiar a su nuevo equipo. “Cuando me hicieron la oferta no me lo pensé. Sabía lo que era el Cádiz, su tradición y la aspiración de subir a Primera”.

Obviamente, su opinión ha variado poco después de las primeras sesiones preparatorias en la Ciudad Deportiva de El Rosal. “Muchos jugadores no hablan inglés, pero Pantic y Kecojevic me están ayudando y me encuentro muy a gusto”.

Preguntado por un jugador con el que pueda comparársele, el serbio evita dar nombres. “No me gusta hablar de mí mismo, soy un nueve clásico pero los demás tendrán que opinar”.

Finalmente, Pantic, que aterriza en calidad de cedido, sí tiene experiencia en el fútbol español tras su paso por Córdoba, Éibar y Valladolid, y llevará el dorsal 25 a la espalda, valora el gran nivel del conjunto amarillo. “Sé que el Cádiz es un grande aunque esté en Segunda, he visto a un equipo serio, con muy buenos jugadores, y creo que pronto puede estar en Primera”.

En cuanto a sus compañeros, competencia directa en la defensa, no escatima elogios. “A Kecojevic lo conocía y sé que es un buen jugador; a Marcos Mauro y Sergio Sánchez no los conocía, pero por lo que estoy viendo también son buenos”. En cualquier caso, afronta el reto con ambición. “Vengo a dar lo máximo y a ver en qué puedo ayudar al equipo”.

Por último, preguntado por lo que conocía del titular de la Tacita de Plata y la ciudad, tiró de un buen recuerdo. “Jugué una vez con la selección serbia sub’21 contra España… Ganamos. Me gusta la ciudad, el clima es bueno y la gente también. Ojalá pueda jugar pronto en Carranza”.