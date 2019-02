Machís: "Quiero ayudar para luchar por el play-off"

Darwin Machís y Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino llegan con ganas de ayudar al Cádiz CF a llegar lo más alto posible. Así lo aseguraron en el acto de presentación oficial como jugadores del conjunto amarillo desarrollada el martes.

Machís reconoció que "tenía ofertas de otros equipos, pero vine al Cádiz por la afición que tiene, por la manera en que los jugadores disputan cada partido. Es equipo que siempre está en la pelea. Vengo con ilusión por aportar mi mejor versión y poder luchar por el play-off".

Una de la tareas que tiene por delante el venezolano es la labor defensiva. "Hoy los entrenadores piden trabajo a los jugadores. Soy vertical en el juego y le míster me pide que trabaje como los compañeros, trataré de adaptarme rápido para hacer lo que me pide".

El extremo se convirtió en su estreno en el encuentro contra el Oviedo en la referencia ofensiva del Cádiz, aunque tiene claro que no es el único faro en ataque. "Ayudaré mucho, pero no se trata sólo de que me busquen a mi, sino al mejor posicionado", argumentó el futbolista.

"El campo estaba mal -en alusión al césped del Carlos Tartiere- pero eso no es excusa. Los errores fueron nuestros y ellos lo aprovecharon. Tuvimos ocasiones claras para empatar. Ahora hay que pensar en el siguiente partido".

Machís admitió que puede desenvolverse en cualquier puesto en ataque, aunque no ocultó cuál es su preferencia. "Puedo jugar en cualquier sitio arriba, pero en la banda me siento muy cómodo".

"Venía sin jugar cuatro o cinco partidos pero me sentí muy cómodo. Al final pesaban las piernas. Vengo a dar lo mejor de mí, quiero que el equipo empiece a sacar buenos resultados", añadió Machís.

El sudamericano añadió sobre su incorporación que "que yo sepa Pina no tiene nada que ver con mi llegada al Cádiz. Sólo sé de las conversaciones del presidente Cádiz, Óscar, el Udinese y mi representante".

Por su parte, 'Pacha' Espino dijo que conocía al Cádiz "porque ya habían jugado otros uruguayos en el equipo". Calificó de "experiencia linda" poder defender el escudo cadista.

El lateral izquierdo expuso que físicamente "soy bueno, la entrega nunca va a faltar y el fútbol se verá. Me gusta ir y venir", señaló sobre sus características en el juego.

"Estoy adaptándome a los compañeros, el ritmo es diferente. Esta la semana o la siguiente estaré bien. Hablé con Cacique Medina -ex futbolista uruguayo que militó en el Cádiz- y me dijo que es un gran club", añadió Espino.