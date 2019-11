Posible once del Cádiz ante el Tenerife

El Cádiz CF defiende su privilegiada posición en el terreno de un Tenerife en apuros en el encuentro que clausura la 16ª jornada de Liga en Segunda División A. La cita que se dirime en el estadio Heliodoro Rodríguez López está fijada a partir las nueve de la noche (hora peninsular), con televisión en directo y en abierto a través del canal deportivo Gol.

El equipo amarillo aterriza en territorio insular con el firme propósito de mantener e incluso aumentar la enorme brecha que ha abierto con sus perseguidores. Ese es el reto una vez que el liderato está asegurado al menos durante varias semanas. Más allá de la primera plaza y las diferencias, lo que importa es el paso a paso y ahora toca dar lo máximo en una visita complicada.

El primero de la clase ofreció buenas sensaciones en Vallecas (obtuvo un meritorio empate a uno ante el Rayo) que ahora, en la segunda salida consecutiva, pretende trasladar a Santa Cruz con la ambición de un triunfo que sería oro puro. El choque será dirigido por el colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo.

La misión no es nada sencilla pese a que gaditanos y tinerfeños se hallan en las antípodas en la clasificación. Los visitantes gobiernan la Liga con mano de hierro y los anfitriones, en el 18º puesto antes del arranque de la jornada, sufren en la antesala de la zona de descenso.

Los 21 puntos que les separan reflejan la trayectoria sólida de los amarillos y las constantes dudas de los blanquiazules, agobiados por las urgencias. El líder lleva 11 victorias frente a tres su oponente, que sólo ha ganado una vez en casa. Todos los números favorecen a los de Cervera, que además son los mejores visitantes del campeonato.

La apremiante necesidad es un arma de doble filo. El Tenerife está obligado a apretar al máximo en su feudo pero los nervios le pueden pasar factura si el desarrollo del encuentro se ciñe a los deseos de un Cádiz que tratará de imponer su estilo más que conocido: defensa colectiva con cierre de espacios, robo de balón y transiciones rápidas. Sin prisa pero sin pausa en un partido que quizás deba cocinar a fuego lento mientras corre el reloj. La presión es para el que ejerce de local.

El once inicial del Cádiz está condicionado por los interrogantes en el centro del campo. Álvaro Cervera puede contar al final con José Mari, recuperado a tiempo del pinchazo muscular que sufrió entre semana. La cuestión es si el roteño, que entró en la convocatoria, está a tope como para empezar el partido. Edu Ramos sigue de baja por lesión y está la permanente incógnita de Jon Ander Garrido. El vasco aún no se ha recuperado al cien por cien de su problemas en una mano aunque puede participar. La duda si está en condiciones de hacerlo desde el principio.

José Mari y Garrido podrían formar pareja en la alineación, aunque todo depende de la apuesta que haga Cervera. El canterano Sergio González tiene opciones de repetir como titular y no es descartable que Álex Fernández se ubique como mediocentro, en cuyo caso podrían salir dos puntas.

El otro interrogante surge en la delantera después de que Nano Mesa entrase de inicio en el último partido y Choco Lozano fuese suplente. ¿Uno o dos delanteros esta noche? Si es uno, ¿el canario o el hondureño, los dos con pasado en el cuadro chicharrero? ¿Y si el míster sorprende con Caye Quintana? ¿Y Jurado de mediapunta? Lo demás, a priori, continúa igual, con Iván Alejo en la banda derecha y Salvi ubicado a la izquierda.

El posible once del Cádiz estaría formado por Cifuentes, Carcelén, Fali, Marcos Mauro, Espino, Sergio o Garrido, José Mari, Salvi, Iván Alejo, Álex Fernández y Lozano o Nano Mesa.

Por parte del Tenerife, que cuenta con varias ausencias, jugarían Ortolá, Moore, Sipcic, Álex Muñoz, Mazán, Alberto, Undabarrena, Suso Santana, Borja Lasso, Nahuel y Dani Gómez.