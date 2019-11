Arcediano Monescillo arbitrará el Tenerife-Cádiz

Dámaso Arcediano Monescillo, adscrito al comité castellano-manchego, ha sido designado para dirigir el encuentro entre el Tenerife y el Cádiz CF de la 16ª jornada de Liga que se disputa el próximo domingo 17 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López desde las nueve de la noche (hora peninsular). Isidro Díaz de Mera Escuderos, también castellano-manchego, será el responsable del sala del VAR.

Los antecedentes del Cádiz CF con Arcediano Monescillo no pueden ser mejores. No ha perdido ninguno de los once partidos arbitrados por el colegiado nacido hace 35 años en Puertollano. El balance es de siete victorias y cuatro empates. El duelo más reciente se remonta a esta misma temporada con la igualada a cero entre el líder y el Deportivo, el único encuentro que los amarillos han dejado de ganar en el estadio Carranza.

La primera vez que el Cádiz CF jugó con Arcediano Monescillo como juez de la contienda fue en la campaña 2010/11 en Segunda División B, con victoria (1-0) sobre el Ceuta. Las siguientes con los amarillos ya fueron en la categoría de plata.

En la 2016/17, los resultados con el manchego fueron tres victorias: 4-1 al Sevilla Atlético, 1-2 en el terreno del Girona y 1-0 al Tenerife en el choque de ida del play-off por el ascenso a Primera.

En la 2017/18, los tres enfrentamientos del Cádiz bajo el silbato de Arcediano Monescillo también se resolvieron con triunfos: 1-0 al Almería (Copa de Rey), 0-2 en el estadio del Almería y 2-0 al Córdoba.

En la 2018/19, el colegiado manchego pitó tres veces a los gaditanos, las tres con empate: 1-1 en casa ante el Oviedo y el Mallorca y 0-0 frente al Osasuna en el estadio Carranza.