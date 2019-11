Uno de los protagonistas del choque en el estadio de Vallecas fue Iván Alejo, autor del gol cadista y que pasó por la zona mixta para ofrecer sus valoraciones tras el encuentro. "Nos marchamos con un sabor agridulce porque hemos sido capaces de adelantarnos en Vallecas, un campo difícil y lo hemos tenido ahí".

El extremo del conjunto gaditano exteriorizaba la complejidad de un feudo como el vallecano. "También tenemos que ver ellos aprietan mucho y el punto es bueno". "Tenemos que ver el lado positivo y ellos tienen un equipo de Primera División y hemos sufrido en unos 20 minutos, pero hemos tenido nuestras ocasiones para vencer".

La sensación que transmite la clasificación en Segunda A fue otra cuestión que salió a relucir. "Lo importante es que no nos recorten y dejamos a 15 puntos al Rayo. Es un rival que estará ahí arriba al final; estamos seguro de ello".

En cuanto a su reencuentro con la afición rayista, Iván Alejo lo llevó bien. "Que me silben es algo que me motiva mucho y forma parte de mi manera de jugar", aunque para nada cargaba contra la masa social rayista al afirmar que "la afición de aquí es magnífica".

Satisfacción de Sergio González

Una de las grandes sorpresas en la alineación cadista fue Sergio González, la apuesta de Álvaro Cervera para compartir el doble pivote con José Mari. El centrocampista se quedó con la sensación de haber podido ganar. "Hemos tenido opciones de llevarnos los tres puntos. Además, con el 0 a 1 el partido estaba como nos gusta, pero todos sabemos que sumar fuera de casa es bueno, sobre todo en un campo como Vallecas". Precisamente el escenario del choque puso de relieve lo que es jugar ante un rival con pasado reciente en la elite. "La gente aprieta mucho en un campo de Primera. Es bueno sumar y ahora a pensar en hacerlo bueno en la siguiente jornada, que es la siguiente oportunidad".

Su titularidad fue celebrada con enorme satisfacción y le agradece ese apoyo a Cervera. "Tengo la confianza del míster y de los compañeros, que me arropan mucho. Sigo trabajando y si me siguen dando oportunidades estaré encantado". Sergio González recordó que no deben desviarse de su camino. "Nuestro objetivo es sumar los 50 puntos y por ahora hay que sumar jornada tras jornada; esa es la idea del equipo".