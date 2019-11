Cervera: "La visita a Tenerife es muy complicada"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes sus impresiones previas al partido contra el Tenerife que el líder disputa el domingo 17 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Segunda visita consecutiva: "Estas dos salidas, ante el Rayo y el Tenerife, son muy difíciles más allá de la clasificación que ocupe cada uno. Son dos rivales buenos como locales aunque los números son los que son. Yo que he estado allí y sé que será complicado en Tenerife".

Adversario herido: "Es un rival que querrá remontar su situación. Nosotros pretendemos mantener la distancia, que no se recorte".

Bajas en los dos equipos: "Ellos están sin Luis Mlla y Aitor Sanz, jugadores importantes, y la dudas de Malbasic y Luis Pérez. Pero nosotros tenemos varias bajas, como Edu Ramos, Cala y Perea, y la duda de José Mari, que lleva días sin entrenar por un pinchazo. Garrido está mejor, pero sigue llevando el brazo a una zona donde no me gusta".

Carga de trabajo: "Controlamos los esfuerzos en los entrenamientos. Se entrena igual de bien que como llegué pero ahora controlamos más los esfuerzos. Las lesiones es una cuestión de la competitividad que hay en la Liga".

Akapo, con la selección de Guinea: "Le viene bien a su cabeza si tiene bastantes minutos".

El canterano Sergio González: "No tenemos problema en ponerlo sin temor, es uno más".

Iván Alejo: "La primera media hora en Vallecas fue sensacional, el equipo le buscó a él. Después empezó a hacer cosas que el equipo no hace y se perdió un poco. Pero va en el camino de lo que necesitamos de él".

Liderato: "Dependemos de nosotros, de nuestra plantilla, si todo sigue sigue con normalidad podemos competir por estar arriba. Pero el Alcorcón llevaba una ventaja grande el año pasado en el primer puesto y no llegó al play-off".

Diferencia con años anteriores: "La diferencia de otros años es que hay una fe ciega por el arranque que henos tenido y también en lo que no se tiene que hacer".

Jurado: "Tiene mucha calidad, cada vez mejor en lo físico y a la espera de minutos donde tenga que tirar de reserva para aguantar un partido".

El rival: "Ir a Tenerife siempre es un problema por el equipo que tiene y su historia. No es un sitio cómodo, es un rival que te obliga, después el partido saldrá como salga. Ellos van a reforzarse ante una situación delicada".

A nivel personal: "Ya pasó tiempo desde que me fui. Siempre es bonito, tengo familia y amigos allí. Guardo buenos recuerdos y siempre es agradable volver".

La delantera: "Lozano llevaba dos o tres partidos con intensidad pero se atascaba y le di descanso mientras Nano llevaba partidos sin jugar.

El enfado de Nano por el cambio en Vallecas: "Entiendo que se enfaden los jugadores, pero también tienen que entender la situación".

Objetivo de la primera vuelta: "Soy del discurso de ir entrenamiento a entrenamiento. Hemos hecho cuentas de puntos pero no las voy a desvelar".

Trayectoria de Cervera en el Tenerife y el Cádiz: "Son parecidas. Primer año muy bueno. Allí no se aguantó cuando el segundo año empezó mal y aquí sí. La salida allí fue un poco rara y aquí se dio confianza".