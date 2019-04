Posible once del Cádiz en Las Palmas

Un mes después de la última salida, el Cádiz CF vuelve a ejercer de visitante en plena cuenta atrás para el epílogo del campeonato, con todo aún por decidir. El conjunto amarillo comparece ante la Unión Deportiva Las Palmas el Domingo de Ramos con el reto de mantener el pulso en la duda contienda por la fase de ascenso a Primera División. Para ello necesita mejorar sus prestaciones como bloque. El mismo Álvaro Cervera reconocía el viernes que el equipo no puede vivir en el desorden que mostró en el último partido.

El choque encuadrado en el marco de la 34ª jornada de LaLiga 1|2|3 está programado a partir de las ocho de la tarde (hora peninsular) en el estadio Gran Canaria, ofrecido en directo por televisión a través de las habituales operadoras de pago.

El Cádiz CF se ve abocado a desarrollar la tarea que no fue capaz de completar en los tres recientes encuentros consecutivos en el Carranza, en los que sólo sumó un total de tres puntos de los nueve disputados contra el Lugo (1-1), el Córdoba (1-1) y el Real Zaragoza (3-3). Un pobre balance fruto de una repentina irregularidad que pretende revertir sin más retraso.

Delante de su afición desperdició una oportunidad de oro para dar un estirón en la clasificación y ahora, en una de las nueve finales que restan hasta el final, trata de recuperar terreno por la complicada vía de una victoria en territorio insular ante un recién descendido que estaba llamado a pelear en la parte de arriba pero se halla en tierra de nadie, en el puesto 13º con 43 puntos, a una decena del play-off y del descenso.

Los gaditanos arrancaron la jornada en la séptima posición con 53 puntos y una vez más con opciones de meterse en la zona noble si retoma la alianza con un triunfo que le resulta esquivo en los últimos cuatro capítulos. No gana sobre el césped desde hace mes y medio con aquel 1-0 sobre el Albacete ya lejano.

Si el equipo entrenado por Cervera aspira a cruzar la meta de la Liga entre los seis primeros, no puede vivir en exclusiva de los empates cuando llega la hora de la verdad. El premio es para el que avance de tres en tres. No le queda otro remedio que dar un paso adelante y en este caso el desafío es mayúsculo. Difícil pero no imposible sorprender a un Las Palmas que respira bajo presión al contar por derrota los dos últimos dos duelos en su feudo: 1-2 ante el Mallorca y 0-1 frente al Elche.

El Cádiz CF se presenta en Canarias con varias novedades. Marcos Mauro, totalmente restablecido de una microrrotura fibrilar, regresa justo a tiempo para formar pareja con Ivan Kecojevic en el eje de la zaga. Sergio Sánchez está sancionado (cinco cartulinas) y Pantic es baja por lesión, al igual que el extremo Salvi.

Cervera levantó el castigo a Rober Correa, que no jugó ante el Zaragoza justo después de conocerse el incidente que supuestamente protagonizó en un aparcamiento pero en principio hoy podría ocupar el lateral derecho, con Matos de nuevo en el costado izquierdo.

José Mari vuelve tras cumplir castigo federativo por acumulación de tarjetas y la duda es quién estará junto a él en el centro del campo. Garrido, ya recuperado de una larga lesión, viajó con la expedición pero hace dos meses que no juega aunque el técnico está deseando contar con sus servicios. Si el míster mantiene la tendencia de los últimos tiempos, Edu Ramos sería titular y Álex Fernández empezaría en el banquillo salvo que Cervera se inclinase por tres medios, con el madrileño de enganche o en una banda.

Las incógnitas que emergen son quién será el elegido para hacerse cargo del puesto más adelantado, si Machís sigue en el costado izquierdo y Manu Vallejo en el derecho.

Sea como sea el dibujo y los once hombres que salten al terreno de juego, la clave pasa por una inaplazable articulación del sistema defensivo que frene los preocupantes desajustes que se reproducen con demasiada frecuencia en las últimas semanas. Cervera busca la manera de recuperar la solidez y es todo un misterio las medidas que pueda adoptar en pos de una mejoría del sistema defensivo.

La posible alineación, sujeta a diversas combinaciones, estaría formada por Alberto Cifuentes, Rober Correa, Kecojevic, Marcos Mauro, Matos, Edu Ramos, José Mari, Manu Vallejo, Machís, Jairo y David Querol o Lekic.