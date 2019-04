Siempre nos quedará Darwin Machís. Es el análisis, a simple vista, que se efectúa del rendimiento de los jugadores que recalaron en el Cádiz durante el pasado mercado de invierno e incluso algo después como fue el caso de Rennella. El extremo venezolano está marcando la diferencia entre las seis caras nuevas que llegaron al Carranza en el segundo plazo de incorporaciones. El resto, mucha más sombras que luces.Machís ha salido al rescate en diversas ocasiones y es una pieza fija para Álvaro Cervera. La prueba más fresca de lo primero se pudo comprobar ante el Zaragoza en la noche del pasado lunes. Con el equipo aragonés ganando 0-2 y el Cádiz ko, el extremo se echó al equipo amarillo encima para inventarse una llegada al área que resolvió con un potente lanzamiento cerca de la escuadra derecha del portero rival. Fue la última acción de la primera parte y el hilo de esperanza al que se agarró el cadismo para soñar.

A pesar de que a veces peca de individualista o de retrasar la entrega del balón a un compañero que presenta una mejor opción ofensiva, Machís es la cara amable del ataque del Cádiz incluso ahora que el viento sopla en contra del equipo. Tiene velocidad, regate, verticalidad y gol, aspectos que unidos le hacen ser el Messi de Segunda A. Lástima que sean pocos los compañeros de vestuario que se pueden acercar a su nivel.

El venezolano suma ocho encuentros de amarillo (siete como titular) y no se eleva a alguno más por sus compromisos internacionales. Son 584 minutos en Liga a pesar de llegar en enero, así como la consecución de cuatro goles. El tercer atacante más realizador -por detrás de Manu Vallejo (10) y Lekic (5)- a pesar de tener en contra que no ha estado de amarillo media temporada. Sus números no dejan lugar a la duda.Del resto de adquisiciones realizadas en el mercado de invierno, David Querol es el segundo en cuanto a presencia en el terreno de juego. El ex jugador del excluido Reus ha sido titular en cinco de las siete ocasiones en las que ha jugado, acumulando 410 minutos pero sin saber aún lo que es perforar la portería contraria. Como atacante, es la máxima exigencia y por el momento no la está cumpliendo. Cervera le está dando minutos de manera habitual, si bien la sensación es que no los está aprovechando en una demarcación en la que hay compañeros que apenas tienen ocasiones de ir convocado, como es el caso de Mario Barco.

Espino suma dos partidos, ambos desde el inicio. Un total de 180 minutos para un lateral izquierdo que, por el momento, no mejora a Brian Oliván y deja las mismas dudas que se ciernen sobre Matos. Espino se ha visto beneficiado por la situación que viven Cervera y Brian, que huele a cuestiones más allá de la deportiva por parte de ambos, para jugar como cadista en Carranza ante el Lugo y el Córdoba.

Rennella, el último en llegar -procedente del Extremadura- tiene minutos sueltos que le han hecho llegar a los 86. Ratitos en Tarragona y en casa ante el Córdoba y el Zaragoza. Ha marcado pero se lo anularon.Los últimos de la ‘lista invernal’ son Jovanovic, con 18 minutos ante el Córdoba, y el lesionado Pantic, que no ha debutado.