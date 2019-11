Posible once del Cádiz CF ante el Fuenlabrada

El Cádiz CF inaugura el mes de diciembre en plena recta final de la primera vuelta con un enfrentamiento más complicado de lo que hubiese podido parecer a comienzos de curso. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada, la revelación de la temporada en su estreno en la categoría de plata. Pese a que dispone del tope salarial más bajo, cifrado en cuatro millones de euros (cinco millones menos que el Cádiz), reside en la planta superior.

El encuentro correspondiente a la 18ª octava jornada de Liga arranca a partir de las 12 del mediodía, del domingo 1 de diciembre, ofrecido en directo por televisión a través de Movistar LaLiga 1 y las habituales operadoras de pago.

El partido reúne múltiples ingredientes para ser el más atractivo de la jornada entre los dos equipos que más sensación causan a estas alturas del campeonato. El Cádiz CF, por su aplastante liderato que pocos podían imaginar. El Fuenlabrada, por su meteórica adaptación a la Segunda División A que le lleva a codearse con los más rivales más fuertes en la zona noble de la clasificación.

Se citan en el estadio Fernando Torres el líder (39 puntos) y el cuarto (28), separados por un amplio margen de 11. La batalla del equipo de Álvaro se centra desde hace tiempo en conservar, y aumentar si es posible, la valiosa ventaja que ha adquirido en las semanas anteriores. Con ese reto se presenta en el municipio madrileño.

No lo tiene fácil por varios motivos: la dificultad que conlleva sostener en el tiempo la elevada de producción de puntos (sólo ha perdido 12 de los 51 que ha disputado), la demostrada fortaleza del adversario en su campo y la superpoblación de bajas.

Hasta siete jugadores no están disponibles por problemas físicos de diversa índole: Marcos Mauro, Juan Cala, Salvi, Iván Alejo, José Manuel Jurado, Edu Ramos y Nano Mesa no han podido pujar por un puesto. El canario fue el último en caer en la sesión del sábado. Tres canteranos entran en la lista, con la novedad del delantero Nieto.

El preparador cadista, Álvaro Cervera, sí puede contar con algunos jugadores que iniciaron la semana tocados, como Iza Carcelén y Fali, aunque una vez más se ve obligado a realizar retoques para encajar las piezas en la alineación. Un auténtico rompecabezas, sobre todo en las bandas.

Ahora más que nunca debe prevalecer el trabajo en bloque, como una semana atrás ante los lucenses. El equipo por encima de las individualidades con el sempiterno lema La lucha no se negocia.

El míster no puede contar con los titulares en los costados en el choque contra el Lugo y emergen como alternativas el canterano Javi Navarro en la derecha y Caye Quintana en la izquierda, sin descartar otras posibilidades como el regreso de Alberto Perea al sector zurdo o la opción de David Querol en uno de los dos lados.

Está también el comodín de Álex Fernández, siempre al servicio del bien común. No es descabellado pensar en que Iza adelante su posición para dejar sitio a Akapo o que Quezada se ubique delante de Espino. Las combinaciones son varias pese a las numerosas ausencias.

Lo demás en principio sigue como está para un partido que se prevé equilibrado entre dos escuadras que comparten la misma filosofía de juego: cierre de espacios, renuncia a la posesión de balón y salida con rapidez a la contra.

"Es como nosotros", reconoció Cervera en alusión a un oponente incómodo a semejanza de los amarillos. La cuestión es cuál de los dos lleva la iniciativa en un choque abocado a un considerable derroche físico y a la minimización de errores como vía diecta hacia el éxito.

Cuando impera el sistema defensivo, cualquier detalle puede inclinar la balanza hacia uno de los dos lados. Ya lo advirtió Cervera el viernes: las claves pasan por no conceder saques a balón parado (los califica como errores) y marcar antes que el rival. El que se ponga por delante tendrá mucho avanzado.

El partido no está exento de morbo porque los protagonistas de los banquillos coincidieron no hace mucho en la entidad cadista, Cervera como entrenador del primer equipo y Baldomero Hermoso Mere como técnico del filial, los dos con recorridos exitosos. El portuense guía al cuadro madrileño en la parte alta y no oculta que la motivación es máxima para medirse al líder en casa.

Posible once del Cádiz CF: Cifuentes, Iza Carcelén, Fali, Rhyner, Espino, Garrido, José Mari, Javi Navarro, Caye Quintana o Querol, Álex Fernández y Lozano.

Fuenlabrada: Biel Ribas, Iribas, David Prieto, Juanma, Glauder, Clavería, Cristóbal, Hugo Fraile, José Fran, Jeisson y Oriol Riera.

Árbitro: Ais Reig (valenciano).

Estadio: Fernando Torres (12:00).