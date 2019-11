Cervera: "La clave será no cometer errores"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 29 de noviembre la rueda de prensa previa al partido contra el Fuenlabrada.

La semana: "Hemos entrenado menos que en semanas anteriores a tenor de los datos que maneja el preparador físico. Esperemos que sea bueno para estar el bien domingo a la hora del partido".

Bajas para la 18ª jornada: "No llegan Marcos Mauro, Iván Alejo, Salvi, Cala, Jurado ni Edu Ramos que ya entrena pero está sin ritmo. Además hay gente tocada y hay que esperar al entrenamiento del sábado. Alberto Perea está bien, aunque con menos ritmo después de la lesión".

Situación de los lesionados: "El médico decidió que probará la semana pasada por el tipo de lesión que tiene pero tuvo que parar. Alejo notó algo en el abductor desde el principio del partido contra el Lugo y tiene una pequeña rotura. Las bajas en todos los equipos suelen ser las mismas al final de la temporada".

Alternativas en las bandas: "Javi Navarro puede ser que salga en la derecha. En la izquierda no es cómodo para Álex ni para el equipo, puede ser un recurso pero es lo habitual"

El Fuenlabrada: "Será distinto que contra el Lugo, que pensó que estaría más cómodo con un gol a favor y nos regaló mucho campo. El Fuenlabrada no quiere la pelota peor no te la regala. Te lleva el partido a una situación en la a veces juegan como ellos quieren. El rival ha sabido lo que es esta categoría. Tiene las cosas muy claras y no se pierde en hacerlo más o menos bonito".

Mere, técnico del Fuenlabrada: "Todos aprendemos de todos. Describo las características que son buenas en Segunda División. Hay menos calidad que en Primera, pero hay menos espacios y más intensidad".

El bloque: "Si tienes muchas bajas durante meses el equipo se te va al garete. Si es semanas tiene que tener nivel para que no se note. No puede ser que sea distinto. Queremos recuperar a la gente cuanto antes".

La clave del partido: "Seguramente el que marque primero tendrá una ventaja fuerte. Y en este tipo de partidos se trata de no conceder muchos córners, faltas y contragolpes, son ese tipo de errores que provocan goles".