A Baldomero Hermoso Mere le quedan por delante hasta el domingo unos días especiales, diferentes a otros aunque su línea de trabajo sea la misma. Llega el Cádiz, el equipo en el que armó y preparó su espíritu futbolero desde niño, desde el respeto, la educación y los mejores valores como persona. Esos que le llevaron al banquillo del Cádiz B, donde empezó una gran etapa como preparador y marcó una hoja de ruta que ha cambiado la historia. Ahora su destino como entrenador del Fuenlabrada le cruza con el equipo de la capital de su provincia; ese amarillo que no está maldito para un artista del balompié como es el técnico portuense.

–¿Cómo vive la visita de un Cádiz al que le unen tantas cosas?

–Bien. Con la motivación lógica por la entidad del rival y que se trata del Cádiz. Nos centramos en seguir la línea de trabajo que llevamos, que es buena, y debemos ser conscientes de la dificultad que entraña el partido.

–Míster, este Cádiz asusta...

–Es temible por su solidez. Es poco vulnerable. Amenazante en el aspecto ofensivo, sabemos que concede muy poco. Puede no dominarte pero al mismo tiempo resulta muy peligroso. Tácticamente logra que los partidos sean lo que ellos quieren y les conviene. Su conjunto me gusta porque dispone de un armazón central extraordinario desde Alberto Cifuentes pasando por los centrales y acabando en el centro con jugadores como José Mari, Garrido y Álex Fernández, que me parecen fundamentales.

–Con esa carta de presentación del adversario, ¿qué le va a decir a sus jugadores?

–Ellos son conscientes del rival que vamos a tener enfrente y a partir de ahí estamos preparando el partido. Ahora es el Cádiz aunque cada semana tenemos una exigencia grande por nuestra condición respecto a todos los demás adversarios.

–Permítame que le diga que veo similitud entre el Cádiz y el Fuenlabrada.

–Es verdad que tenemos aspectos comunes empezando por el hecho de que los dos equipos competimos bien. Es importante tener respuestas eficaces para cada momento del partido. Nos equivocamos poco y cometemos también pocos errores. En el caso del Fuenlabrada, llevamos algo más de un año juntos y trabajando de la misma manera. Nos conocemos todos bien y fuimos capaces de entrar bien a la Liga porque ganamos los tres primeros partidos.

–Su crecimiento en los banquillos está dando mucho que hablar, ¿no cree?

–Desde que estoy ejerciendo como primer entrenador me van las cosas de cara. En los últimos cinco años he entrenado en una categoría diferente. De todas las experiencias he aprendido cosas favorables.

–¿Qué cuota de responsabilidad tiene el Cádiz?

–Tiene mucho que ver en lo que soy en la actualidad. El Cádiz me aportó y me permitió que el crecimiento tuviera una etapa muy importante al frente del filial.

–Precisamente le iba a preguntar por el Cádiz B...

–Va en la línea del primer equipo, casi igual. Fue capaz de subir y está superando las expectativas creadas. Juanma Pavón y Raúl López han logrado mejorar al filial. En nuestra etapa es posible que aportáramos al filial una mentalidad diferente, muy ganadora, pero eso no resta méritos a lo que están haciendo tanto Juanma como Raúl.

–¿Cómo va a ser el saludo entre Álvaro Cervera y usted?

–Educado y normal. Tengo respeto por todos. Le doy un mérito tremendo a lo que está consiguiendo.

–Por sus palabras, me queda la sensación de frialdad entre ambos.

–... (no responde).

–A pesar de su capacidad para aislarse, la semana debe estar siendo diferente a todas. ¿Es así?

–Estoy cumpliendo con todos los compromisos y es una semana distinta. Hay que saber separar las cosas. No cabe duda que es un partido muy emotivo y especial por todo lo que le rodea. Y cuanto más se aproxima el partido, más debo separar las cosas. Pero es cierto que va a ser un encuentro muy bonito.

–Me equivoco poco si le digo que su nombre suena como futurible del primer equipo cadista...

–Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Soy muy feliz en el Fuenlabrada y el Cádiz está en una situación maravillosa. El deseo es que sigan las cosas como están y disfrutarlas semana a semana sin correr más de la cuenta. Las fechas irán cayendo por sí solas.