Manuel Vizcaíno tendrá un fin de semana intenso con el Cádiz y el filial. Y es que el presidente tiene decidido ir a ver el choque de ida de la segunda eliminatoria, por el ascenso a Segunda División B, que el Cádiz B jugará en el campo del Numancia B. Una gran noticia por parte de un mandamás que no es muy cercano al segundo equipo de la entidad.

El palco del autoridades de El Molinón y la ciudad deportiva Francisco Rubio serán el destino de Vizcaíno con el deseo de ser feliz en ambos, lo que parece complicado sobre todo con el escenario tan desfavorable del primer equipo amarillo. Si no disfruta con el conjunto profesional, espera hacerlo el domingo en Soria con un Cádiz B que tiene la oportunidad de encarrilar el pase a la última eliminatoria por el ascenso a Segunda B.

La campaña pasada, la del presidente resultó una ausencia muy llamativa cuando se jugó tanto el Cádiz B en la fase de ascenso de la mano de Mere. El dirigente sevillano no quiere cometer ahora el error de hace un año. El filial amarillo 2017/18 no entendió como el principal dirigente no estuvo más cercano a ellos.