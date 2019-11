Rhyner: "Soy muy feliz en el Cádiz"

Jean Pierre Rhyner compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal después del entrenamiento del jueves realizado por el Cádiz CF. El defensa suizo ofreció sus impresiones sobre el equipo y su adaptación.

Estancia en España: "Me encuentro muy bien desde que llegué y ahora con mas confianza después de conocer mejor a mis compañeros".

Lesión: "Tuve mala suerte, después del segundo partido de Liga me rompí el cuádriceps. Nunca había tenido una lesión larga y fue duro mental y físicamente, pero ahora estoy bien y se trata de seguir bien".

Fútbol español: "Es un fútbol lindo, rápido y duro, diferente al que se practica en Suiza".

Líder de la Liga: "Sabía que el Cádiz es club muy grande, con objetivos muy altos"

Titular ante el Lugo tras superar la lesión: "Es duro volver y empezar el partido con un error. Después es difícil pero hay que pensar en positivo y mis compañeros me ayudaron. Al principio se me quedó el error, pero seguí adelante, me alegró mucho la victoria".

Ambiente en el vestuario: "Llegué de Suiza, donde la gente es menos alegre. Aquí es como una familia, se escucha, se habla y hasta se baila. Y eso además se refleja en el campo".

El entrenador: "Estoy contento. Tácticamente es muy bueno y nos ayuda".

Adaptación: "Llevo unos meses aquí y puedo decir que soy muy feliz aquí en el fútbol y en todo".

Sensación de jugar en Carranza: "Es algo increíble, es le mejor campo en el que jugado como local".

El idioma: "Me dicen que hablo bien español, aunque alguna falta hago".