El contraste en los extremos

La segunda sesión de la semana del Cádiz CF, desarrollada el jueves, destapó el problema que se le presenta a Álvaro Cervera. Salvo que se produzca un giro en los entrenamientos del viernes y el sábado, el técnico se queda sin extremos derechos para la visita dominical al estadio Fernando Torres para medirse al Fuenlabrada.

Salvi ya se quedó fuera de la convocatoria en el partido contra el Lugo por unas molestias en un gemelo que no terminan de remitir. A falta de confirmación, todo apunta a que el sanluqueño deberá descansar una jornada más con la mirada puesta ya en el envite ante el Elche (8 de diciembre en el estadio Carranza).

En el caso de Iván Alejo, lleva dos días sin poder trabajar con el grupo y si tampoco lo hace en las sesiones del viernes y el sábado no podrá viajar. No lo tiene fácil para llegar al duelo en Fuenlabrada. Si el vallisoletano no se recupera de sus molestias, la opción de Javi Navarro gana enteros para ocupar el costado derecho desde el pitido inicial.

El extremo del filial sustituyó a Iván Alejo durante la segunda mitad del duelo con el cuadro lucense y rindió a un nivel alto. El preparador cadista no ha dudado en afirmar que ve bien al canterano. Si faltan extremos y Javi Navarro anda fino, todo cuadra.

La buena noticia es que Alberto Perea deja atrás su lesión, se ejercita con normalidad y en principio está en disposición de jugar el domingo. Otra cuestión es si el técnico decide que vaya paso a paso para evitar riesgos y no le devuelva la titularidad que tenía antes de car lesionado.

El albaceteño pelea por un puesto para el próximo partido, aunque es Nano Mesa quien a priori parte con más posibilidades de ocupar la banda izquierda en la cita madrileña, como ya hizo el pasado fin de semana ante la escuadra gallega.