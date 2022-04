Posible alineación del Cádiz CF ante el Valencia

El Cádiz CF vuelve a calzarse las botas después de dos semanas de parón liguero que le pillaron en su mejor momento que ahora pretende prolongar en el tiempo. Metido de lleno en cruenta lucha por la permanencia, necesita sumar para avanzar en dirección al objetivo. Depende de sí mismo.

El conjunto amarillo rinde visita al Valencia el primer domingo del mes de abril (el día 3) con la tranquilidad de saber que no regresará a la zona de descenso en la 30ª jornada, pero con la oportunidad de oro de tomar distancia con el abismo tras la derrota del Mallorca en el terreno del Getafe. Los bermellones se atascan con 26 puntos.

Después de haber pasado 14 jornadas consecutivas de sufrimiento en las que se movía entre la 18ª y la 19ª posición, el Cádiz CF, inquilino de la 17ª plaza con 27 puntos, aspira a alejarse del pozo todo lo que pueda. Una victoria le llevaría hasta los 30 con la posibilidad añadida de subir un puesto si el Granada no se impone al Rayo Vallecano.

Los de Sergio González no quieren detener su marcha después de doblegar (1-0) al Villarreal. La misión en Mestalla se antoja difícil, pero no imposible como ya demostraron los gaditanos hace un par de meses cuando, con un once de circunstancias, cayeron por un ajustado 2-1 en el duelo de la Copa del Rey.

El partido es mucho más importante para los visitantes que para un Valencia que, noveno con 40 puntos tras vencer (0-1) al Elche, explora sus opciones europeas sin olvidar que su prioridad es la final copera contra el Betis el próximo 23.

Los amarillos se presentan con su idea de juego basada en la fortaleza defensiva sin balón y el juego asociativo con el cuero en su poder en busca de la portería contraria.

Nada hace pensar en una alineación que varíe demasiado de la que sacó el preparador cadista en el último encuentro. Lo que funciona no se suele tocar. El técnico dispone de 23 jugadores. Salvi ya está disponible tras una mes de ausencia por lesión, aunque la lógica apunta a que empezará en el banquillo. Son bajas los lesionados Varazdat Haroyan, Iza Carcelén, Tomás Alarcón y Florin Andone.

El Cádiz CF se toma el choque como una de las nueve finales que restan hasta el epílogo del torneo. El calendario es vértigo, pero el equipo amarillo está dispuesto a competir al máximo por muy potente que sea el adversario.

Por parte del Valencia, la principal duda está en la portería. Una vez recuperado Jasper Cillessen, la incógnita es si José Bordalás quiere apostar por él no tardará en darle la titularidad en la Liga. Otra opción es que recupere ese puesto ya y Giorgi Mamardashvili lo retome en el encuentro anterior a la final de Copa si es que va a ser él el elegido para esa cita.

El parón ha servido no sólo para que se el portero neerlandés se reintegre en el grupo, también para que lo hagan Correia, Gayá, Koba Lëin y Gabriel Paulista. La única baja es la de Toni Lato.

Alineaciones probables

Valencia: Mamardashvili o Cillessen, Correia, Paulista, Alderete, Gayá, Musah, Soler, Guillamón, Bryan Gil, Hugo Duro y Guedes.

Cádiz CF: Ledesma, Akapo, Luis Hernández, Víctor Chust, Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Iván Alejo o Sobrino, Idrissi, Lozano y Negredo.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego).

Estadio: Mestalla (18:30/Movistar LaLiga).