El futbolista gaditano Luis Alberto y su nuevo guiño al Cádiz CF cantando 'Submarino amarillo'

Entre los futbolistas gaditanos que militan en diferentes equipos de la Liga española o en el extranjero, hay uno que en más de una ocasión ha expresado su deseo de formar parte del Cádiz CF.

Luis Alberto milita en el Lazio de la Serie A italiana. Recorre su sexta temporada convertido desde hace tiempo en uno de los referentes ofensivos de su equipo. Es un mediapunta con una calidad y visión de juego que le lleva a ser desequilibrante. Supera con creces los 2.000 este curso.

Nacido en el municipio gaditano de San José del Valle en 1992, Luis Alberto despuntó desde muy joven y el Sevilla no tardó en llevárselo. Llegó a debutar en el primer equipo antes de formar parte del filial del Barcelona. De allí al Liverpool, Málaga y Deportivo de La Coruña hasta que encontró la estabilidad en el Lazio. Ha legado a ser internacional absoluto con España.

El talentoso futbolista lleva muchos años fuera de casa y no oculta su deseo de volver a la Liga española. Lo ha expresado en más de una ocasión. Y no sólo eso. Alguna vez ha dicho que le gustaría jugar en el Cádiz CF pero no como al final de su carrera cuando haya pasado su mejor momento, sino cuando esté en plenitud.

Se unen la ganas de regresar a España con las de jugar en el Cádiz CF. Se siente muy gaditano, apegado a su tierra. Una de sus pasiones es el Carnaval y sus coplas. Cuando ha podido ha acudido al concurso del Teatro Falla.

Una cosa es el deseo y otra la realidad. Es muy complicado que Luis Alberto pueda recalar en el Cádiz CF en un plazo cercano. Tiene contrato con el equipo romano hasta 2025. Aunque su actual club esté dispuesto a venderle, parece difícil que lo haga por una cifra inferior a los 20 millones de euros. Una cantidad inasumible por un modesto como el Cádiz CF.

En el caso de que vuelva a España, su destino podría ser uno de los equipos de la zona alta: Atlético de Madrid, Sevilla... Nunca se sabe qué sucederá en el futuro. Mientras, Luis Alberto disfruta de su etapa y no duda en lanzar un guiño al Cádiz CF cuando tiene la oportunidad. Hace unos días pasó un rato agradable cantando el famoso pasodoble 'Submarino amarillo' como se ve el vídeo que el comparsista Rafael Aranda 'Taleguilla' publicó en su instagram.

Luis Alberto juega en la Liga italiana pero no olvida sus raíces gaditanas. Quizás algún día pueda defender el escudo del Cádiz CF si se dan las circunstancias adecuada. El primer paso es que el equipo amarillo continúe en la máxima categoría.