Posible alineación del Cádiz CF ante el Elche

El Cádiz CF libra una doble batalla cada jornada de Liga, una contra el adversario de turno y otra contra sí mismo. Tan compleja una como la otra. Y en el 16º capítulo afronta el domingo 5 de diciembre nada menos que un duelo con un rival directísimo en la pelea por la permanencia en Primera División: el Elche.

Dos equipos que ascendieron en la misma temporada, la 2019/20, en la 2020/21 se ganaron el derecho a continuar en la élite y ahora, en la 2021/22, tratan de huir de la quema. Los ilicitanos estrenan técnico, Francisco, que toma el relevo de Fran Escribá.

Buena parte de las opciones de salvación pasa por partidos de este corte. Es urgente y necesario que el Cádiz CF sea capaz de sacar adelante los envites ante contrincantes de la parte baja de la clasificación. Es la única vía para poder quedarse en la categoría más alta y ya ha dejado escapar una considerable cantidad de puntos.

Los amarillos, después festín terapéutico que se dieron en la Copa del Rey (0-7 al modesto Villa de Fortuna) visitan de sobremesa el estadio Martínez Valero con el reto de dar con la tecla de una regularidad que aún no han encontrado después de casi cuatro meses de competición.

La esperanza es que el cuadro entrenado por Álvaro Cervera ejerce de visitante porque es precisamente a domicilio donde hasta la fecha demuestra tener más recursos para pescar puntos. De hecho, las únicas dos victorias que atesora en 15 compromisos ligueros (ante el Celta de Vigo y el Athletic de Bilbao) las firmó lejos de casa.

La cuestión es recorrer un partido completo sin la súbita aparición de los errores que están costando muy caros. De poco vale jugar bien durante la primera mitad o un tiempo determinado sin en un abrir y cerrar de ojos todo se va por la borda.

La concentración desde el pitido inicial hasta el final emerge como requisito indispensable para que Cádiz CF pueda plantar cara y hasta disponga de opciones de conjugar el verbo ganar frente un rival de su Liga. Los dos saltan al césped con 12 puntos. Los anfitriones, en la 17ª posición. Los foráneos, en la 18ª, en zona de descenso.

Si hay un ganador saldrá fortalecido. El perdedor, en su caso, quedará muy tocado en el sótano de la clasificación. Es un día para que el equipo amarillo dé por fin la talla. No se trata de una final pero la relevancia del partido está a la altura de un rascacielos. El Cádiz CF no puede permitirse el lujo de seguir fallando camino de la recta final de la primera vuelta.

Es ahora el momento de dar un paso en un envite de indudable importancia que seguramente estará condicionado por el miedo a perder de los dos actores. Cervera ha recalcado la prioridad de cerrar la portería después de los ocho tantos recibidos en los dos últimos choques (Getafe y Atlético). Idéntico objetivo se marca el técnico del cuadro franjiverde.

En los amarillos no hay novedades. Las dos bajas, José Mari y Tomás Alarcón, no son nuevas. Los demás jugadores están disponibles. La lógica indica que el preparador cadista alineará a los que fueron suplentes en la Copa, pero no es descartable que haya alguna modificación. Los ochos goles en contra podrían cambios. Por el Elche son bajas Pastore, Bigas y Josema, todos por problemas físicos.

Alineaciones probables

Elche: Edgar Badía, Barragán, Roco, Diego González, Mojica, Josan, Marcone o Guti, Mascarell, Fidel, Benedetto o Lucas Pérez y Lucas Boyé.

Cádiz CF: Ledesma, Akapo o Iza Carcelén, Haroyan, Cala o Víctor Chust, Espino, Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Alberto Perea, Sobrino y Lozano.

Árbitro: Muñiz Ruiz (gallego).

Estadio: Martínez Valero (16:15/Movistar LaLiga).