Elche - Cádiz CF: horario y dónde ver en televisión

El Cádiz CF afronta la 16ª jornada de Liga con la urgencia de los puntos dada su baja ubicación en la clasificación. El conjunto amarillo ejerce de visitante frente al Elche el domingo 5 de diciembre en el estadio Martín Valero.

Nada menos que un duelo entre rivales directos en la dura batalla por la permanencia en Primera División. Ilicitanos y gaditanos llegan a la cita empatados a 12 puntos. No cabe mayor igualdad. Los franjiverdes, situados en la 17ª posición. Los amarillos, localizados en la 18ª, la que abre la zona de descenso. La relevancia del encuentro no admite discusión. El Cádiz CF necesita ganar. Y como mal menor, no perder.

La escuadra de Álvaro Cervera encara el envite después de las dos goleadas en contra que arrastra, la más reciente ante el Atlético de Madrid (1-4) el pasado domingo. El paseo militar frente al Villa de Fortuna (0-7) en la Copa del Rey fue casi más un entrenamiento que un partido oficial que sirvió de terapia para recobrar el ánimo. La realidad que de verdad importa es la de la Liga.

La novedad en el cuadro mediterráneo es el estreno liguero de su nuevo entrenador, Francisco, sustituto del destituido Fran Escribá. El Elche regresa a su feudo tras arañar un punto (1-1) contra el Osasuna en El Sadar y solventar después el choque copero ante el Leioa, al que venció 0-2.

El preparador cadista esconde sus cartas. Son bajas los lesionados José Mari y Tomás Alarcón. El resto de la plantilla está disponible, con la incógnita de si el técnico repetirá el once que alineó frente al Atlético o dará la oportunidad a algún futbolista que fue titular en la Copa. El que a priori lo tiene más difícil es Andone, que ni siquiera disfrutó de minutos en Murcia en el fácil compromiso ante el modesto adversario de la primera ronda de la Copa.

Horario del Elche - Cádiz CF

El partido entre el Elche y el Cádiz CF, encuadrado dentro de la 16ª jornada de LaLiga Santander (Primera División), se disputa este domingo 5 de diciembre a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde) en el estadio Martínez Valero.

Dónde ver en TV el Elche - Cádiz CF

El encuentro entre el conjunto ilicitano y la escuadra gaditana podrá verse a través de Movistar LaLiga. También puede seguir el desarrollo del partido en vivo a través de los comentarios de Diario de Cádiz.