Posible alineación del Cádiz CF ante el Eibar

El Cádiz CF deja atrás la sucesión de partidos contra escuadras de mucho mayor potencial en el arranque de la segunda vuelta para iniciar su particular campeonato frente a los rivales directos en la constante contienda por la permanencia en la máxima categoría.

Comienza la hora de la verdad para un conjunto amarillo que recibe a la Sociedad Deportiva Eibar en el estadio Carranza el sábado 6 de marzo en el duelo correspondiente a la 26ª jornada. Uno de los partidos que tienen el grado de alta relevancia.

La mayoría de los 13 compromisos que le quedan al Cádiz CF hasta el final de temporada son ante adversarios que también pujan por la salvación y el Eibar es el primero de ellos. La entidad cadista dedica el cartel del partido a San Fernando.

La continuidad en la Liga de las estrellas pasa por los puntos en envites como el del primer fin de semana de marzo, justo cuando se cumple un año del último partido con público que disputó el Cádiz CF (en el campo del Lugo el 6 de marzo de 2020). Una vez más, encuentro a puerta cerrada en Carranza con la duda de si la afición podrá volver a las gradas antes de que acabe la temporada.

El cuadro guipuzcoano es uno de los pocos que van por debajo de los amarillos en la clasificación. Los de Álvaro Cervera parten desde la 15ª posición con 25 puntos y los de José Luis Mendilibar desde la 16ª con 22. Tres puntos y una sola plaza separan a dos equipos que aún no conocen la victoria en la segunda vuelta. Las urgencias son compartidas. El Cádiz CF no puede fallar para no correr peligro de acercarse aún más a la zona de descenso, de la que está a tres puntos.

Nadie oculta la importancia de la cita, aunque tampoco está catalogada como una final por lo que aún resta de torneo. En el Cádiz CF tienen claro que ya va siendo hora de poner en práctica el verbo ganar dos meses después del último triunfo ante el Deportivo Alavés (3-1). Para seguir en Primera no hay que vencer. Ya no cabe la excusa de un rival poderoso.

La derrota ante el Real Betis resultó dolorosa (un gol tras una acción a balón parado en la recta final) pero fortaleció la idea de un equipo amarillo que pretende sostener la consistencia de su modelo defensivo sin errores y conseguir perforar la portería contraria.

Los vascos aterrizan en el sur de España después de empatar (1-1) en su feudo frente al colista Huesca.

Cervera tiene a su disposición a toda la plantilla con las conocidas excepciones de Carlos Akapo y Augusto Fernández por problemas físicos. El técnico ha citado a 24 jugadores (todos los disponibles más dos del filial), incluido Fali.

Fali no está a tope y podría ser suplente (en caso Juan Cala volvería al eje de la zaga), y la principal incógnita tiene el epicentro en la media, zona con dos puestos (salvo que el técnico sorprenda con un trivote) y cuatro candidatos con opciones de salir de inicio. La duda arriba es si el preparador cadista da entrada a Choco Lozano, sin minutos en el último partido.

El reto de los gaditanos es la reconciliación con el triunfo, como logró en la primera vuelta en Ipurua (0-2 con tantos de Negredo y Salvi) cuatro meses atrás. Entonces dejó la portería a cero, la clave que conduce al éxito. Desde aquella cita de la octava jornada en adelante sólo ha sido capaz de dejar de recibir gol en un partido de los 17 que ha disputado (0-0 frente al Real Valladolid).

El equilibrio entre la defensa y el ataque es lo que busca una vez más un Cádiz CF que acumula siete encuentros seguidos sin vencer. No hay otro camino que ganar para poder mantener vivo el objetivo de la permanencia. Y ahora, ante un rival directo, llega el momento de cambiar la tendencia.

Por su parte, el Eibar llega al sur de España con 21 jugadores, entre ellos el barbateño Bryan Gil, duda durante la semana tras el pisotón que sufrió en el último partido.

Los armeros llevan ya ocho jornadas sin sumar de tres en tres, la última vez contra el Granada en Ipurua, su única victoria hasta la fecha en su campo, y el entrenador vizcaíno cree que "ya toca" que llegue un nuevo triunfo.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Conan Ledesma, Iza Carcelén, Marcos Mauro, Cala, Espino, José Mari o Jonsson, Álex Fernández o Garrido, Salvi, Alberto Perea o Jairo, Sobrino o Lozano y Negredo.

Eibar: Dmitrovic o Yoel, Pozo, Oliveira, Arbilla, Cote, Pedro León, Expósito, Diop, Bryan Gil, Sergi Enrich y Kike García.

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño).

Estadio: Carranza. (18:30/Movistar LaLiga).