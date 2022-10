Posible alineación del Cádiz CF ante el Atlético

El Cádiz CF se presenta en la jornada 12ª con la asignatura pendiente de ganar en casa -no lo hace desde el 7 de mayo pasado con el 3-0 al Elche- y con la obligación de dar un giro total al esperpento de Vallecas, donde el equipo amarillo no estuvo la altura con once ni con diez, ni con nueve. El reto es para temblar con el Atlético de Madrid enfrente, un rival herido por el ko en la Liga de Campeones y con un entorno que empieza a cuestionar muchas cosas, incluido al propio Diego Pablo Simeone.

La noticia inesperada se produjo anoche, cuando el Comité de Apelación dejaba sin efecto la sanción a Rubén Alcaraz, por lo que el pivote se unió a la concentración y será alineado.

La semana en el seno de la plantilla cadista ha contado con bastantes horas para limpiar la cabeza del desastre frente al Rayo Vallecano (5-1), si bien desde el miércoles todo se ha empezado a ver en versión colchonera.

Es verdad que el Cádiz CF ha perdido solo un encuentro de los seis últimos, aunque también lo es que ha ganado uno en once jornadas. Todo lleva a la penúltima posición, a tres puntos de la permanencia, desde la que cuesta encontrar frescura de mente y de piernas.

Existe una insistencia importante en rescatar la versión de los partidos contra Espanyol, Villarreal y Betis, con el convencimiento que es la única línea que puede acercar al equipo a sentir aquello tan desconocido como es ganar.

La gran duda de Sergio González apunta al lateral derecho; Iza está sancionado y Zaldua sufre una lesión de larga duración. No hay nadie para ese puesto y este viernes el técnico descartó a Kikín, lateral titular del filial. Luis Hernández sabe lo que es actuar desplazado a la derecha dejando su habitual lugar como central; lo hizo en otros equipos. Si al final es la decisión del entrenador, Fali parece el mejor situado para formar dupla con Víctor Chust por delante de Conan Ledesma.

Del resto del once, es una incógnita importante saber qué hará el catalán tras el ridículo de Vallecas. ¿Habrá castigo para alguno que no dio la talla en la capital de España? Tampoco el fondo de armario del Cádiz CF es el del Atlético, por lo que repetirán jugadores que no dieron la talla el pasado fin de semana.

El que está obligado a dar la talla es el equipo amarillo para frenar la dinámica que no le acerca a ganar con más frecuencia. Hubo sensaciones buenas en citas que acabaron en empate, y precisamente esas deben volver pero con el premio del triunfo. A esta altura y con tres casi finales antes del parón del Mundial, el Cádiz CF y su futuro solo se entenderán sumando de tres en tres.

Eliminado de la Liga de Campeones, a ocho puntos del liderato que ostenta el Real Madrid en LaLiga y aún sin la dimensión sobre el terreno de juego que se esperaba en verano, la crítica acecha a Diego Simeone y 'su' Atlético de Madrid, enfrentado a las dudas, la adversidad y ahora al Cádiz CF. Tres de 18 puntos suma el equipo gaditano en su campo y 16 de 18 ha logrado el Atlético en sus seis desplazamientos de esta temporada en el campeonato, al que se agarra con fuerza, más aún después del fiasco en la máxima competición europea, con la presión que eso conlleva para un grupo diseñado para lo máximo, pero que hoy por hoy circula por el filo de la decepción, sin margen de error por el ritmo que marca el Real Madrid en la cima.

Fuera de la Liga de Campeones, son cuatro victorias en las últimas cinco jornadas en LaLiga Santander, tres de ellas como visitante de forma consecutiva, en terrenos de tanto renombre como el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-2 al Sevilla), San Mamés (0-1 al Athletic) y el Benito Villamarín (1-2 al Real Betis), con los tres goles de esos dos últimos choques firmados por Antoine Griezmann, crucial en seis de los últimos ocho tantos de su equipo.

No pierde desde que se fue al último parón de la selecciones con la derrota frente al Real Madrid por 1-2, pero el 1-1 en casa a última hora contra el Rayo Vallecano le ha impedido transformar en la clasificación la remontada en sus resultados en este torneo, cuyo contraste es evidente con la Liga de Campeones, de la que está fuera de los octavos de final porque nada más fue capaz de ganar uno de sus cinco compromisos en esa competición.

Aún fuera Koke Resurrección y Thomas Lemar, por cuarto y tercer partido seguido por sendas dolencias musculares, y recién recuperados Marcos Llorente y Sergio Reguilón, el once de Simeone se mueve por una base muy marcada en los últimos encuentros, de la que se saldrá poco también en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), con el regreso de Stefan Savic al centro de la defensa, bien junto a Mario Hermoso o bien junto a José María Giménez, si el técnico opta por descargar de minutos al central uruguayo, como hizo con el montenegrino el pasado miércoles.

Alineaciones probables

Cádiz: Ledesma, Luis Hernández, Fali, Víctor Chust, Pacha Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Álex Fernández, Brian Ocampo, Rubén Sobrino y Álvaro Negredo.

Atlético: Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, De Paul, Witsel, Kondogbia, Carrasco, Griezmann y Morata.

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano).

Estadio: Nuevo Mirandilla (16:15/DAZN).