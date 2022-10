Sergio: "El Cádiz será fuerte y competitivo"

Sergio González atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro del Cádiz CF contra el Atlético de Madrid, previsto para este sábado (16:15 horas). Lo sucedido la jornada pasada frente al Rayo Vallecano (5-1) sigue estando muy presente.

"No acabamos la semana como queríamos. Estábamos en la rampa de salida y lo del otro día en Vallecas fue una torta fuerte. A partir del miércoles hemos liberado la cabeza. El fútbol nos da otro oportunidad ante un rival muy fuerte y el deseo es acabar antes del parón con una victoria", agregando que "lo de Vallecas fue una mala tarde de todos". "La propuesta fue como el día del Girona. El Rayo te aprieta y ahoga, tratamos de dar aire pero no fuimos capaces. El penalti nos hizo daño y acabó por tirarnos al suelo. Lo hemos hablado y analizado, y ahora miramos para delante. Focalizar ahora al Atlético de Madrid y que aquello quede como una excepción. Vamos con otra perspectiva a por este partido".

Seguridad en la cara que dará su equipo y en la respuesta de la afición. "Se sabe que el Cádiz será fuerte y competitivo con un 4-4-2 en casa y con los conceptos muy claros. No podemos penalizar por un partido los otro cuatro buenos que habíamos hecho. Sé que el equipo va a competir y la gente va a apoyar y respaldar al equipo. Vamos a ir de la mano a por el partido".

Mensaje para recuperar el sello. "No podemos perder la valentía que teníamos hasta antes de Vallecas. Que no nos queme la pelota, tener líneas de pase y ser atrevidos. El Atlético es un claro ejemplo de lo que tratamos de ser en fase defensiva, pero luego ser mejor en la ofensiva. El otro día no acertamos en ninguna fase. Antes de la primera expulsion el Rayo fue mejor que nosotros. Pero eso es ya un libro cerrado. Esperamos al Atlético de Madrid con ilusión y ganas pensando en el formato que hemos tenido en casa. Ser sólidos defensivamente y tener soltura en ataque".

A la espera de saber si pasa factura la paliza física del miércoles en la Champions. "El esfuerzo de ellos fue titánico contra el Leverkusen. Va a haber rotaciones porque tiene partido el martes. Pero tiene futbolistas muy buenos y un fondo de armario interesante. No va a perder lo que es el Atlético. Intentaremos que el plan previsto de partido esté más cercano al nuestro que al de ellos".

La necesidad de sumar de tres en tres. "Los puntos siempre son importantes. Esto es competición. El fútbol romántico es para el fútbol base. Muchas veces compites bien y no consigues resultados. En Valladolid el fútbol nos rescató pero hemos pagado un alto precio de ese partido ante Villarreal, Espanyol o Betis. Muchas veces no sabes qué es lo prioriario pero sea como sea ojalá veamos un Cádiz con victoria este sábado".

Salió a relucir el episodio del Cádiz CF que tanto se está repitiendo este curso. "Cuando desconectamos, desconectamos mucho. Nos está haciendo daño, sobre todo después de recibir algo que entendemos que no es justo. El otro día el segundo gol antes del descanso no puede pasar en el fútbol profesional. Ojalá quedé ahí en esta última travesía".

Tampoco comparte comparar lo sucedido en Girona y en Vallecas. "En Girona el descuento debimos gestionarlo mejor, parar el juego e irnos al córner, pero tampoco sufríamos tanto. Pero en Vallecas desconectamos en ese primer mazazo; fue diferente a Girona. Lo de Vallecas nos ha pasado más veces, como en Vigo. Y eso debemos evitar que vuelva a pasar. Quiero ver al equipo como vimos contra el Villarreal, Espanyol y Betis. Es la manera de estar cerca de poder ganar. Nos falta repetir esa actuación y cambiar el resultado del empate por una victoria. Recuperar esas sensaciones que modifiquen el resultado".

Las estadísticas en los antecedentes del Cádiz CF con el Atlético son muy desfavorables. ¿Posibilidad de romper esa racha? "Me alegraría por los futbolistas. El año pasado ganamos en el Nou Camp. Ojalá esa estadística pudiéramos romperla por el bien de todos".