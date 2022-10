Cuando el arte viste de amarillo

El Cádiz CF continúa con su línea de homenajes prevista para esta temporada, dentro del concepto 'Una provincia de arte', para reconocer a aquellas figuras emblemáticas de toda la provincia en el mayor número posible de disciplinas.

En el caso del encuentro entre el Cádiz CF y el Atlético de Madrid, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Santander y que se celebrará el próximo sábado, 29 de octubre, a las 16:15 horas, el homenajeado será el cantaor flamenco gaditano Juanito Villar.

Juan Villar Jiménez (1947), nació en Cádiz y es hijo de Juan Villar Mayo y Pilar Jiménez Pérez, dos excelentes intérpretes de los cantes de su tierra. Se inició en el cuadro 'Los Chavalillos Gaditanos' antes de destacar como cantaor de acompañamiento, con los grupos de La Tati, Manuela Carrasco, Faíco y el Güito, en giras y tablaos.

En la peña que lleva su nombre, junto a la esplendorosa playa de La Caleta, Juanito Villar atendió a los medios oficiales del club para explicar sus sensaciones por el reconocimiento de la entidad amarilla y hablar sobre el club gaditano.

Reconocimiento del Cádiz CF. "Para mí, como gaditano, es una gran satisfacción que se acuerden de uno siempre por algo, por lo que sea. Que se acuerden de uno es una gran satisfacción. Cuando he recibido la llamada he sentido una alegría enorme puesto que yo no espero que me llamen de esta manera para hacer lo que van a hacer conmigo, no lo esperaba. Me encuentro con una satisfacción enorme".

El cariño de la ciudad. "Yo me siento orgulloso de mi ciudad, porque gracias a Dios he sido reconocido en Cádiz muy bien, y lo tengo en mucha estima. Yo me siento muy valorado. Solamente con la peña que tengo aquí... Mejor que esto no hay nada".

"Llevo toda mi vida yendo al Cádiz, de hecho en el primer ascenso estuve con Dieguito cantándole en el vestuario"

Proyectos personales. "A nivel de flamenco estoy bien, gracias a Dios, todavía. Me quedan fuerzas y sigo trabajando, no es que haya dejado de trabajar. No tengo ningún proyecto ahora mismo, el proyecto es trabajar, que me llamen y tener que ir a trabajar. Las casas de discos quieren que tú lo pagues y yo no voy a pagar un disco mío".

Anécdotas con el Cádiz CF. "Llevo toda mi vida yendo al Cádiz. De hecho, en el primer ascenso estuve con Dieguito cantándole en los vestuarios, fíjate si soy cadista. Tengo muchas anécdotas porque cuando estaba aquí Canito iba a los entrenamientos con él, me llevaba su coche, se venía conmigo... Yo tenía amistades con muchos jugadores del Cádiz CF".

Amor por el club. "El Cádiz, para mí, es todo, porque yo soy un aficionado del Cádiz. Yo soy simpatizante, pero mi tierra es la que me duele. Mi deseo es que el Cádiz CF siga en Primera, simplemente".