El aviso de Negredo: "Tenemos que ponernos la pilas"

Álvaro Negredo tomó la palabra el miércoles 26 de octubre para hablar ante la prensa de la situación del Cádiz CF y del partido que afronta el equipo amarillo ante el Atlético de Madrid el próximo sábado en el choque de la 12ª jornada de Liga.

El delantero fue realista cuando fue preguntado por la reciente goleada (5-1) sufrida por el cuadro gaditano en Vallecas. "Fue un partido malo en todos los sentidos. Los que estábamos dentro sentíamos que el Rayo estaba siendo superior. No avasallaban pero sí llegaban fácil. Antes del descanso llegó el penalti, la expulsión y un segundo gol que nos pasó factura. Y en la segunda parte, otra expulsión con gol".

"Fueron superiores, tuvimos mal día y esperamos no se vuelva a repetir. Estábamos en una buena línea sin conseguir resultados pero la actitud era otra, el juego era bueno. La victoria en Girona se escapó en el ultimo minutos. No hemos sabido matar partidos", expuso el madrileño.

Negredo fija la mirada al frente. "Tenemos que seguir trabajando, queda mucho por delante y tenemos que ponernos las pilas, van pasando las jornadas y tememos que sumar de tres en tres. Ahora viene un rival difícil pero en nuestro campo podemos hacer cosas buenas".

Es fundamental "no cometer errores como en e último día", señaló el ariete para asegurar que "es más mental que otra cosa". A su juicio "el equipo tiene madurez" para salir adelante y "los que no la tengan que tendrán que arrimarse a los que la tengamos. Soy uno de los que la tienen".

La mentalidad del veterano delantero es ganadora no elude la responsabilidad a la hora del tirar del carro. "Tenemos que pensar en ir a por el rival. Los que más fuertes somos de cabeza tenemos que ayudar al resto".

Sobre el rival que llega al Nuevo Mirandilla, expuso que "se nota desde hace años que hay dos o tres equipos que están por encima y el resto va tirando. Somos un club modesto con un presupuesto bajo y tememos que tirar con eso. Confío en que lo vamos a conseguir (el objetivo de la permanencia) aunque no va a ser fácil. Hay muchos equipos que están en la zona de abajo".

"Llevamos sin ganar desde Valladolid (cinco jornadas han pasado) y seguimos ahí, a los demás también les cuesta. Lo vamos a dar todo y se conseguirá", anunció el atacante, que lleva un gol esta temporada (el dela victoria en el José Zorrilla).

El duelo ante el Atlético es máxima dificultad. "Es muy complicado, es un rival con las ideas claras que aprieta mucho y te penaliza si te equivocas. Hasta sin balón está cómodo".

¿Por dónde pasan las opciones del Cádiz CF? "Tenemos que estar muy concentrados de principio a fin. El Atlético no es el mejor rival para sacar esto, tenemos mucho que ganar y poco que perder", dijo Negredo.

A la vuelta de la esquina hay un parón de un más y medio por la disputa del Mundial. "Será algo novedoso para todos los equipos, es algo que nunca ha pasado. Los internacionales de todos los equipos van a tener menos días de vacaciones·, apuntó el delantero.

En su opinión, no será un etapa fácil la interrupción del torneo: "El parón para nosotros será difícil porque venimos de una pretemporada en verano y después será otra o más o menos en invierno. No sabemos cómo se sentirá el cuerpo. Los profesionales como son los preparadores físicos y los cuerpos técnicos intentará afrontarlo de la mejor manera posible que poder volver en las mejores condiciones".

Negredo aseguró que se encuentra "bastante bien, siempre es importante jugar y si no sumar cuando sales. Con más es cuando mejor rindo. Contra el Rayo no salió como queríamos". A su juicio, lo positivo es que "no se note la diferencia entre el que juega más y el que menos".

El Atlético llegará a territorio gaditano tres días después de haber jugado un importante partido e 'Champions'. "Tiene muchos internacionales, están acostumbrados a jugar entre semana y las piernas se habitúan, lo sé porque lo he vivido. Puede que haga rotaciones pero el que entre tendrá buen ritmo y buen juego para que no se note la diferencia".