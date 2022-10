El Cádiz CF, un absoluto desastre en Vallecas (5-1)

El Cádiz CF no apareció en Vallecas. Lo hizo en cuerpo pero no en alma. Como si no se hubiese presentado a un partido que tiró a la basura desde el principio, sin actitud y sin aptitud. La consecuencia fue una goleada. Cayó 5-1 ante un rival directo como el Rayo Vallecano que fue infinitamente superior.

Una decepcionante actuación la de los amarillos, similar a las de las primeras jornadas. La 'manita' devolvió al equipo a la triste realidad en un día para olvidar. El Cádiz CF fue un desastre absoluto y además de ser arrollado se encontró con dos expulsiones. Jugó con nueve la última media hora en la que recibió tres tantos.

Pero las expulsiones no pueden servir de excusa. Con once tampoco hizo nada. ni un tiro a puerta, ni una jugada de mérito.

Los cuatro empates consecutivos pierden valor tras el duro varapalo que deja hundido al equipo en clasificación, ubicado en la penúltima posición y con unas próximas citas de máxima dificultad.

Como se esperaba, Sergio González realizó siete variaciones en un once compuesto por los habituales más la presencia de Brian Ocampo, que se ganó la titularidad en el envite frente al Betis. Como en la última visita ante el Girona, el técnico quiso buscar el equilibrio con Álex Fernández entre la media y segundo punta.

El arranque no fue demasiado alentador para los foráneos, apoyados en la grada por medio millar de aficionados. Los locales apretaron desde el pitido inicial con protagonismo en las bandas para Isi y el ex cadista Álvaro García. Fue otro García, Fran, quien puso a prueba a Conan Ledesma en el minuto 8 con un zurdazo lejanísimo que obligó al arquero a estirarse al máximo para repeler el balón antes de que se colara junto a un poste.

Los amarillos se vieron desbordados por la alta intensidad que imprimieron los locales, que atacaron con todo. Tocó defender, mantener el orden e intentar crecer con el paso del tiempo. A la espera de traspasar la línea central con algo de sentido, el Cádiz CF se metió muy atrás, tanto que volvió a permitir un disparo de larga distancia, esta vez de Isi (minuto 15), que no vio puerta por poco.

Encerrado en su parcela y desconectado de la creación, la destrucción fue el único argumento para al menos tratar de mantener la portería a cero. El esférico llegó una y otra vez al área cadista con centros laterales fruto de la fluida circulación de los locales.

Los visitantes apenas enlazaban dos pases seguidos. Ni un amago de una contragolpe, ni un tiro a puera en toda la primera parte, con Dimitrievski como un espectador más. Mientras, Óscar Trejo y compañía dieron una vuelta de tuerca. El sufrimiento de los gaditanos subió de nivel y fue cuando se agigantó al figura de Ledesma para mantener a flote al equipo.

Justo a la media hora, el guardameta se hizo grande en la portería al repeler el cuero tras un remate a bocajarro de Santo Comesaña. Parecía imposible evitar el gol, pero lo logró con un paradón y el posterior cabezazo del mismo jugador, a dos metros de los palos, se marchó alto. Un milagro.

La ocasión, clarísima, había nacido con un misil lejano (uno más) de Álvaro García rechazado también por Ledesma, que un minuto después volvió a despejar tras un nuevo disparo del utrerano desde fuera del área.

El Cádiz CF lo hizo todo rematadamente mal. Apostarlo todo a la defensa fue un riesgo que pagó a un precio muy caro. El partido se puso imposible en el tramo final de la primera parte, cuando todo se fue la garete con dos goles en contra y la expulsión de Iza Carcelén que se puede considerar justa.

En el 42, el portuense llegó muy tarde para intentar taponar el centro de Álvaro García y lo que hizo fue pisar el talón de su oponente dentro del área. El colegiado Muñiz Ruiz no señaló nada pero a instancias del VAR fue a revisar la acción, decretó penalti y mostró la cartulina roja a Iza Carcelén. La entrada fue peligrosa y le pena máxima no admite discusión.

Isi no falló desde los once metros y firmó el 1-0 con una perfecta ejecución junto a un poste. En pleno descontrol visitante, con Sobrino de lateral, Álvaro García irrumpió de nuevo por la izquierda para adentrarse en el área y soltar un cañonazo ante el que nada pudo hacer Ledesma. El extremo no lo celebró por respeto a su pasado cadista. 2-0 en la prolongación y partido finiquitado salvo sorpresa tras una de las peores primeras mitades del Cádiz CF en mucho tiempo. No jugó a nada. Un horror.

Luis Hernández pasó al lateral derecho en la reanudación y Fali se hizo cargo del centro de la defensa (Álex Fernández se quedó en el vestuario).

El Rayo salió dispuesto a dar la puntilla e Isi, solo en el corazón del área, remató fuera por muy poco en el 47. Dos minutos más tarde creó su primera ocasión el Cádiz CF con un cabezazo de Fali que se marchó alto con todo a su favor dentro del área.

El partido careció de sentido en la segunda parte. La situación empeoró para los de Sergio González debido a un error arbitral. Muñiz Ruiz, que acababa de perdonar la amarilla a Álvaro García, no cortó un pelo un minuto después (en el 61) para dejar al Cádiz CF con nueve jugadores al mostrar la segunda cartulina (con la consiguiente expulsión) a Rubén Alcaraz por una falta cometida sobre Fran García. No fue una acción merecedora de amonestación, pero poco se puede esperar de los árbitros.

Para colmo, Lejeune sacó jugó al libre directo con un golazo que contó con la colaboración de Ledesma, que no es infalible. 3-0, dos jugadores menos y casi media hora por delante en la que los visitantes trataron de minimizar daños.

La derrota estaba asegurada a falta de concretar el marcador definitivo. Los de casa levantaron el pie del acelerador aunque generaron oportunidades con las que ampliar la cuenta. De hecho, Camello hizo el cuarto tanto en el 79 tras recibir de Isi y definir con placidez delante de Ledesma. Espino, mal situado en defensa, deshizo la posibilidad el fuera de juego.

La goleada estaba servida, aunque los amarillos maquillaron el resultado con un gol en el minuto 82 sin llegar a tira a puerta. Mabil centró por alto ante la salida de Dimitrievski y Lejeune despejó pero el balón rebotó en Balliu y se coló en la portería. 4-1.

La expulsión de Nteka en el 87 por un cabezazo a Fali quedó en una mera anécdota. Un minuto después, cuando el Cádiz CF solo tenía ocho jugadores sobre el césped (Fali estaba siendo atendido), Lejeune volvió a marcar a la salida de un saque de esquina y poner el 5-1.