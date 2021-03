Posible alineación del Cádiz CF ante el Alavés

La relevancia de cada partido aumenta con el paso de las jornadas en plena segunda vuelta, con el Cádiz CF colocado en una buena situación para seguir avanzando hacia la permanencia y, sobre todo, para evitar complicaciones.

La balsámica victoria frente al Eibar no sólo frenó la caída del conjunto amarillo (llevaba siete partidos consecutivos sin ganar con sólo dos puntos de 21), sino que además ahora le ofrece la posibilidad de dar un fuerte impulso si es capaz de doblegar al Deportivo Alavés en el choque encuadrado dentro del 27º capítulo que se disputa en Mendizorroza el sábado 13 de marzo.

Toda la presión y la urgencia es para el cuadro vitoriano, ubicado en la penúltima posición (en zona de descenso) con 22 puntos, a seis de un Cádiz CF que parte desde la 14ª plaza con una diferencia nada despreciable que no sólo no quiere perder sino que pretende aumentar. No lo tiene fácil ante un adversario herido, sin margen de error, abocado a salir a por todas tras caer 3-2 en el terreno del Real Betis después de dilapidar dos goles de ventaja.

Los de Álvaro Cervera quedaron indemnes tras la interminable secuencia de enfrentamientos contra poderosos contrincantes, no por los resultados pero sí en la clasificación, siempre fuera del descenso. Ahora, ya metidos en duelos frente a rivales directos por la salvación, es el momento de acelerar la marcha y, por qué no, traspasar la barrera de los 30 puntos este fin de semana.

El conjunto gaditano comparece en el norte de España sin los lesionados Choco Lozano, Iza Carcelén y Carlos Akapo. Es decir, si laterales derechos. El técnico deshoja la margarita entre dos soluciones que apuntan a Fali o Salvi, sin descartar otras opciones e incluso un dibujo distinto como una defensa con tres centrales y dos carrileros.

El inquilino del costado derecho de la zaga podría causar un efecto dominó en el once inicial si Cervera se inclina por Salvi. En ese caso, Sobrino sería candidato a ubicarse en el extremo diestro, Álex Fernández pasaría a tres cuartos y en la banda izquierda entraría Jairo o Alberto Perea.

Si la opción que elige el míster es la de Fali, entonces la alineación podría muy parecida a la del envite ante el Eibar. La novedad en la convocatoria, formada por 23 futbolistas (incluidos Flere y Álex Martín, del filial), es el regreso de Augusto Fernández un y medio después de su última lesión, aunque el argentino empezará como suplente.

La importancia del partido no está en discusión, y parece que tampoco la teoría sobre su desarrollo. El Cádiz CF se protegerá en su parcela, con absoluta prioridad a la defensa porque la premisa es dejar la portería a cero para después aprovechar una contra o una acción a balón parado.

Los de Abelardo Fernández tendrán que llevar la iniciativa porque los amarillos les cederán el esférico y porque no están en condiciones de marear la perdiz.

Cada uno a su manera en un encuentro que se prevé equilibrado, sujeto a pequeños detalles que los amarillos deben cuidar al máximo. La clave pasa una vez más por la solidez y el acierto en las dos áreas, sin fallos que den vida al rival. Todo el tiempo que pase sin ir por debajo en el marcador será bueno para un Cádiz CF que puede jugar con la posible ansiedad de su oponente.

Cuatro meses y medio hace que no gana el Cádiz CF lejos de su feudo, una prueba de la dificultad de la misión que le espera en Vitoria.

El técnico local no puede contar con el sancionado Ximo Navarro y todo apunta a que será Martín Aguirregabiria quien se haga cargo del lateral derecho.

El equilibrio entre defensa y ataque es la obsesión de Abelardo, que da tanta importancia al partido que ha concentrado a la plantilla con un día de antelación. El Alavés visita la próxima semana al Atlético de Madrid, de ahí la urgencia por sumar frente al Cádiz CF que puede hacer que el técnico alinee junte en la delantera a Joselu y Lucas Pérez.

Mientras que la victoria es vital para los de casa, todo lo que sea puntuar será bueno para un equipo amarillo que busca adentrarse en una buena racha con la que da un paso largo hacia la salvación.

Alineaciones probables

Alavés: Pacheco, Martín, Lejeune, Laguardia, Duarte, Édgar Méndez, Manu García, Battaglia o Tomás Pina, Rioja, Lucas y Joselu.

Cádiz CF: Ledesma, Fali o Salvi, Marcos Mauro, Cala, Espino, Jonsson, José Mari, Salvi o Jairo o Alberto Perea, Álex Fernández, Sobrino y Negredo.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego).

Estadio: Mendizorroza (14:00/Movistar LaLiga).