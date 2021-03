Abelardo apuesta por la paciencia ante el Cádiz CF

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, indicó este viernes 12 de marzo que no se plantea que el partido ante el Cádiz CF que se disputa el sábado en Mendizorroza sea su "última oportunidad" y dijo que todos saben la importancia que tiene el encuentro.

El asturiano apuntó en que dará todo por el club y subrayó que no tiene que demostrar su alavesismo a nadie.

"No hace falta que nadie me diga lo importante que es el encuentro, el contacto es constante con el club y el apoyo que me muestran es sobresaliente", insistió el técnico, que después de la remontada sufrida ante el Betis, dio importancia a la actitud de sus jugadores, pero recomendó que "tiene que haber equilibro entre ataque y defensa".

Si el 'Pitu' fuese un médico y el Alavés un paciente a intervenir, explicó que le abriría el cerebro porque le gustaría entrar en la cabeza del futbolista ya que detecta que "necesitan confianza y estar concentrados todo el partido".

Pero el preparador babazorro opinó que han pasado página y piensan en un partido en el que quieren sumar los tres puntos "y además meter a otro equipo en la pelea", en alusión al conjunto de Álvaro Cervera.

Remarcó el técnico local que "la dinámica hay que cambiarla con trabajo y con esfuerzo" y aseguró que "el ambiente es excelente en el vestuario".

"Los jugadores están metidos y saben lo que se juegan", destacó el gijonés, que tendrá que manejar "la ansiedad" y hacer ver a sus jugadores que tendrán que tener paciencia en un partido que será largo.

A pesar de las urgencias, Abelardo comentó que "es un partido importante", pero están a dos puntos y no están "desahuciados". Por eso prefiere "no generar tanta presión" en el entorno de un equipo que se ha concentrado en las horas previas a la visita del Cádiz CF.

Para el entrenador albiazul, el plantel gaditano "se encuentra mucho más cómodo sin balón que con balón" y auguró que al Alavés le tocará llevar la iniciativa, pero avisó además que tendrán que estar atentos a los futbolistas de ataque del equipo amarillo como Álvaro Negredo o el ex alavesista Rubén Sobrino.

"Presión tienen otros en otros trabajos, nosotros tenemos que tomarlo con la intensidad necesaria, pero desde la tranquilidad", consideró Abelardo, que prefiere centrarse en lo suyo y no leer ni escuchar lo que se dice en el entorno albiazul, lo mismo que hace cuando van bien las cosas.

"Intento transmitir tranquilidad porque no puedo dejar que los jugadores me vean nervioso", finalizó el técnico del cuadro vitoriano.