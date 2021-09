Posible alineación del Cádiz CF ante la Real Sociedad

El balón vuelve a rodar dos semanas después del último partido de Liga con un nuevo compromiso del Cádiz CF en casa, el segundo consecutivo. El conjunto amarillo ha tenido que convivir durante el obligado parón con la traumática derrota sufrida ante el Osasuna de la que pretende resarcirse sin dilación en el duelo frente a la Real Sociedad, encuadrado dentro de la cuarta jornada, que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) el domingo 12 de septiembre.

El Cádiz CF no termina de dar pasos largos y su escasa producción de puntos (sólo dos de los nueve dirimidos) otorga una mayor importancia al encuentro frente a la escuadra donostiarra, que ha ganado dos de sus tres partidos aunque aún no se ha estrenado como visitante.

Es el tercer encuentro como anfitrión de los gaditanos, que una vez más contarán con el apoyo de su hinchada. El aforo permitido aumenta a un 60 por ciento, es decir, un máximo de unos 12.000 aficionados.

La relevancia es por el presente y el futuro a corto plazo: visita a Balaídos el día 17, choque contra el Barcelona el 23, desplazamiento a Vallecas el 26... Todo en muy poco tiempo.

El calendario se comprime de tal forma que las cuatro citas del mes septiembre se desarrollan en sólo dos semanas (entre el 12 y el 26).

No vencer puede equivaler a empezar a quedarse atrás en la clasificación. Después de dos empates (ante el Levante y el Betis) y una derrota, al cuadro gaditano le queda por estrenar el casillero de victorias que le permita pisar en tierra firme.

La Primera División no concede la más mínima tregua. Tras el doloroso revés contra los navarros, el equipo de Álvaro Cervera se enfrenta a uno de los rivales que mejor fútbol practica en la Liga Santander, ante el que sucumbió en Carranza la pasada campaña con una abismal diferencia entre ambos no en el resultado (0-1) pero sí en el juego.

El preparador cadista no ha ocultado su preocupación sobre todo por haber marcado en cada uno de los tres primeros partidos y no haber logrado un triunfo que de momento se resiste.

En el fútbol no siempre gana el que es superior y el Cádiz CF se aferra a sus argumentos de sobra conocidos para tratar de sorprender a un adversario con sello europeo en el primer envite una vez clausurado el mercado veraniego de fichajes.

Rubén Sobrino cerró la plantilla el pasado 30 de agosto y todo hace indicar que hoy se producirá el estreno de su segunda etapa de amarillo a la primera de cambio.

El ex del Valencia apunta a la titularidad, con la incógnita de cuál será su posición, si como segunda punta o en una banda (quizás la izquierda).

Más allá de las bajas por lesión (no están disponibles José Mari y Alberto Perea), Cervera tiene que lidiar con un problema añadido a causa del 'virus FIFA'. Hay tres jugadores que apenas han podido trabajar a las órdenes del entrenador en las últimas dos semanas. Son los casos de Santiago Arzamendia, Tomás Alarcón y también de Anthony 'Choco' Lozano, que afrontaron compromisos con sus selecciones.

El hondureño tenía previsto llegar el sábado y, con molestias, ni siquiera ha entrado en una convocatoria formada por 22 jugadores en la que tampoco está Akapo.

La alineación queda condicionada por esa circunstancia que adultera la competición y en este caso perjudica a un equipo pequeño para el que no hay posibilidad de aplazamiento que sí obtienen los poderosos. Es más que posible que Jens Jonsson disponga de un hueco en el centro del campo que no tuvo ante el Osasuna, con la duda de quién completa el doble pivote. Quizás se mantenga en el once Tomás Alarcón. De lo contrario, emerge la opción de Fali.

Por su parte, la Real Sociedad viaja a Cádiz con 21 jugadores y una expedición de la que se cae a última hora Ander Barrenetxea por una lumbalgia. Tampoco están disponibles Monreal, Carlos Fernández y Asier Illarramendi.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Fali o Cala, Haroyan, Espino, Jonsson, Tomás Alarcón o Fali, Salvi, Álex Fernández, Sobrino y Negredo.

Real Sociedad: Remiro, Muñoz, Aritz Elustondo, Le Normand, Gorosabel, Zubimendi, Silva, Merino, Portu o Januzaj, Oyarzabal e Isak.

Árbitro: Muñiz Ruiz (gallego).

Estadio: Nuevo Mirandilla (Carranza) (18:30 horas/Movistar LaLiga).