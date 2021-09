Cervera: "Haber metido en todos los partidos y no ganar es un problema muy gordo"

Rueda de prensa de Álvaro Cervera previa al choque de este domingo contra la Real Sociedad. El técnico del Cádiz CF lo ha repasado casi todo después del parón liguero que da tanto tiempo para pensar en una derrota, la del Osasuna, que todavía le trae por la calle de la amargura.

Precisamente ese periodo transcurrido tras el traspié con los navarros sale a escena en primer lugar. "El espacio entre partido y partido es muy largo, más aún después de una derrota dolorosa. Nos sirve para hablar, corregir y saber qué tipo de equipos somos. Saber nuestras virtudes y debilidades. El tiempo más que para corregir nos ha servido para pensar dónde estamos y qué somos, y no olvidarnos".

Es la primera rueda de prensa tras el cierre del mercado para el Cádiz CF. He aquí su opinión al respecto en cuanto a las estrategias de los últimos días. "Cuando transmito que la plantilla está cerrada es porque me lo transmite el club sabiendo que había alguna posibilidad", añadiendo sobre la plantilla que tiene que "el equipo hay que trabajarlo". "Es parecido al del año pasado. Tengo la sensación que a la hora de hacer cambios puede ser mejor que el año pasado. Pero lo que sale al campo es parecido al año pasado.

"La Real Sociedad es muy buen equipo; el año pasado fue de los que mejor jugó y tuvo su premio"

Llega la Real Sociedad. "Muy buen equipo. El año pasado fue de los que mejor jugó. Me gusta mucho como juega, fue el que mejor jugó y tuvo su premio. Después del palo del Osasuna el que venga es malo. Todos los años nos pasa un palo, incluso en Segunda. Pero éste bajo mi sensación nos hizo mucho daño. Ahora vamos a Vigo y nos podemos meter en una situación complicada y a ver cómo respondemos todos". Profundizaba en el conjunto donostiarra explicando que "tiene los mismos jugadores y siguen siendo igual de ligeros con la pelota". "Quizás ves la parte defensiva y por nombres es muy normal, pero en ataque ves nombres como Merino, Silva Isak... Hacen cosas diferentes y son jugadores muy peligrosos y si la cogen con cierto espacio van a jugar muy bien".

El Cádiz CF lleva dos puntos después de tres jornadas. ¿Ha merecido el equipo más? "Creo que sí. El empate del Levante es justo pero el día del Betis merecimos algo más. Y el día del Osasuna no es un accidente. Si vamos muy rápido por una carretera que no es buena te la pegas. Teníamos un punto asegurado y lo perdimos nosotros. Al final en la Liga mereces lo que tienes. Yo sé que de este partido nos vamos a acordar mucho, lo hago cada día cuando vengo a entrenar".

Ese Cádiz-Osasuna ha dado mucho debate por los cambios efectuados. "He analizado el partido y había otras posibilidades de cambio. Un cambio en banda derecha con Álvaro o Jonsson por dentro. Pero viendo el partido con Osasuna casi entero en nuestro campo pensé que con dos puntas daría resultado. A toro pasado podríamos haber hecho otros cambios, pero hubieran sido defensivos. Vi que debían ser ofensivos y no salió bien".

"La pelota ronda mucho nuestra área y hay que evitarlo; hay goles que son más culpa nuestra que acierto del rival"

El objetivo de la portería cero, una de sus máximas. "Ellos (jugadores) lo saben de todos los años. Nos han metido tres en una sola parte, de córner y penalti. La pelota ronda mucho nuestra área y hay que evitarlo. Los saques de esquina me molestan un poco más aunque es verdad que los penaltis hay que evitarlos. Hay goles que son más culpa nuestra que acierto del contrario".

Pregunta por Rubén Sobrino. ¿Cómo está y dónde le ve en el campo? "Ha venido bien. Está contento de estar aquí. Lo sacas al campo donde quieres y lo vas colocando y te va a rendir en todas las posiciones. Seguramente le gustaría jugar en punta pero a mí me gusta desde atrás porque tiene zancada. Su posición es segundo punta", aclara con seguridad.

"Hay jugadores que son defensas que a veces se creen que pueden atacar, y ahí está el problema"

Sale a escena la cuestión de hacer algo más que el año pasado o jugar de otra manera. "No se trata de ser ofensivo o no. En el discurso futbolístico de todo el mundo se habla de defender y atacar, y la cuestión es quién defiende y quién ataca. Hay jugadores que son defensas que a veces se creen que pueden atacar, y ahí está el problema. No todos pueden atacar. Para atacar hay que saber defender un balón. No podemos recibir de espalda según qué jugadores. Son balones que se pueden despejar y hay que despejarlos. Eso hay que evitarlo. Hay jugadores que pueden sacarlo y otros que no. ¿Qué queremos hacer algo más? Claro, pero no podemos. Hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. El otro día los últimos diez minutos o cuarto de hora fuimos un equipo equivocado".

Dentro de ese análisis, su preferencia por alinear a tres jugadores en el centro del campo. "Esa es una opción de emergencia. Nosotros difícilmente salimos así pero con un jugador como Sobrino o Álex acompañando al delantero, el otro equipo se siente cómodo en la salida del balón. Lo usamos pero no es la idea. Es una opción al tener gente como Sobrino y Álex, que son polivalentes en esa posición. La opción es jugar con dos y dos".

Calma después de tres jornadas por todo lo que queda por llegar, pero Cervera ve matices. "La frase acaba de empezar tiene dos connotaciones. Acaba de empezar, de haber metido en todos los partidos y no haber ganado. Eso es un problema muy gordo para nosotros".