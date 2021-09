Cádiz CF: El duro mensaje de Juan Cala

Juan Cala ha abierto este jueves su corazón para exponer las dificultades por las que pasó en los últimos meses, concretamente desde que antes de tiempo dio por acabada la pasada temporada con el Cádiz CF para tratarse de un problema en la rodilla derecha. La intervención y la puesta a punto dieron para muchos por las dudas y la posibilidad de arrojar la toalla.

El defensa central ha dado todos los detalles de que sucedió antes, durante y después. "Cuando decidimos parar al final de la pasada temporada, no esperábamos que la lesión fuera tan grave como lo que se vio cuando se hizo la artroscopia. El proceso de recuperación se alargó tanto que incluso pensé la opción de retirarme", admite Cala con cierto dolor cuando pronuncia estas palabras. "Volvimos a hablar el presidente y el míster, y nos dimos una segunda oportunidad bajando el ritmo".

Esa medida fue acertada, como explica el propio futbolista del Cádiz CF. "Ahora la rodilla está respondiendo. El otro día me centraba en no sentir dolor, pero me sentí bien. La mala suerte del penalti, pero la rodilla me respondió y estas dos semanas me han venido de maravilla para ponerme a tono y estar a disposición del míster”.

El camino ha sido complejo para Cala a pesar de la alegría por la permanencia del Cádiz CF. Le aguardaba un quirófano y ponerse bien. "Es la tercera operación en esta rodilla y anímicamente no es fácil. Pero soy muy práctico y tengo más que asimilado que llegará ese momento de la retirada. Estoy mentalizado para ello", afirma con entereza antes de agregar que "es verdad que llegado ese momento todos buscamos una solución y ahora no hay que pensar en cuánto va a durar bien". "La idea es ir semana a semana y algún día esta rodilla hará retirarme", admite convencido de ese final. "Mientras, disfruto y desde que llegué aquí todo es bueno. Somos una familia y me lo demuestran día a día y por ello voy a dar siempre el doscientos por cien".

La situación por la que ha pasado Cala tiene un final favorable por lo que supone el respaldo de su entorno. "Cuando llegó ese momento hablé con el presidente y el míster, con mi pareja y con mis padres. Si veía que llegado el momento no se arreglaba, lo iba a dejar. Es cierto que todos intentan tranquilizarte y entre todos lo vimos, hablamos otra vez con el médico y él me dio confianza con el nuevo tratamiento. Y ha resultado ser verdad porque he vuelto a tener minutos y estar dos semanas seguidas entrenando es la mejor señal".

El zaguero del Cádiz CF mira al frente con fuerza, entereza y optimismo después de una pretemporada compleja en lo personal. Tiene su línea de actuación para entornar el "resistiré". "Tampoco soy un jugador de mucho físico como puede ser un banda o lateral. Soy de colocarme bien y con eso suplo la falta de físico. Llevo ya cuatro semanas entrenando, con trabajo específico, y esta semana de parón seguimos el rodaje para encontrarme con confianza y estar preparado para el partido del domingo si el míster lo considera oportuno".

En la parte final de su intervención, sale el Osasuna, una derrota dura que aún escuece. "Analizamos todos los partidos, tanto derrotas, empates y victorias. Siempre buscamos mejorar. Está claro que tras el palo de Osasuna, no es solo fijarte en las acciones que tienen que mejorar, el primero yo que estuve en una de ellas, pero hay más cosas que hay que mejorar para no llegar a eso", agregando Cala que "muchas fases en las que si vamos ganando en el minuto ochenta tenemos que ser otro tipo de equipo, que no nos lleguen tanto al área". "Si permitimos que nos cuelguen muchos balones, pueden ocurrir esas cosas. Eso fue lo que nos pasó. Hemos tenido la mala suerte de que estás dos semanas no se ha parado de pensar en el partido pero también que es un tiempo para reflexionar y hablar cosas. En este equipo siempre nos decimos las cosas a la cara, nos damos caña entre nosotros para salir el domingo para hacer lo que tenemos que hacer", mensaje con el que ha cerrado Cala en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.