Fali: "Haroyan está aprendiendo español más rápido que yo inglés"

Fali, en estado puro. El jugador del Cádiz CF ha sido el encargado este miércoles de atender a los medios de comunicación, de manera telemática, al acabar la sesión preparatoria. Como no puede ser de otra manera, el zaguero siempre es diferente a los demás en sus respuestas y la manera de entender su vida.

Fali ha explicado el momento del equipo después de no competir por los compromisos de las selecciones. "El parón nos ha venido bien para limpiar la mente. Ya estamos con ganas de que llegue el partido porque la derrota ante Osasuna fue dura. Esto sigue y hay que limpiar la mente lo antes posible para estar centrados al cien por cien en la Real Sociedad", ha explicado el valenciano antes de profundizar en el traspié ante el Osasuna. "Fue una derrota dura que hay que pasar. Nos fuimos mal a casa. Esto sigue y hay que dar lo máximo la próxima vez. Tenemos ganas de que llegue el domingo y quitarnos la espinita. El equipo está entrenando bien para estar al máximo ante la Real Sociedad".

El futbolista del Cádiz CF es de la opinión de que la exigencia es máxima en la plantilla con las incorporaciones de esta campaña. "Nadie es titular o suplente porque aquí se compite al máximo. Trabajamos para estar todos en el once inicial. Me gusta mucho hablar durante el partido y Haroyan ha tenido que aprender algunas palabras. Nos estamos entendiendo muy bien. Hay que seguir trabajando porque esto cambia de un día para otro". Como no podía ser de otra manera, una explicación genial de su manera para entenderse con el armenio. "Estoy teniendo la suerte de jugar con él. Está aprendiendo español más rápido que yo inglés. He pedido que me ayuden con cuatro palabras en inglés, por lo menos para decirle derecha, izquierda y fuera".

Fali nunca deja indiferente por llamar a cada cosa por su nombre, al menos en cuanto a la situación clasificatoria del Cádiz CF. "Soy muy sincero. Si tenemos dos puntos es porque lo merecemos. Cada uno tiene los puntos que se merece. El equipo ha competido todos los partidos. Contra el Levante empatamos en el 97, contra el Betis pudimos ganar y perder, y contra el Osasuna nos remontaron al final. Si tenemos dos puntos es porque lo merecemos. Nos falta apretar un poco más para tener más puntos. Lo de Osasuna no puede repetirse. Somos gente con experiencia y no puede pasar. Tenemos que apretarnos para tener más. El domingo es un buen hueso para conseguir tres puntos en nuestro campo con nuestra afición".

Experiencia en la máxima categoría. "El año pasado éramos recién ascendidos. Nos hemos ganado el respeto por nuestro trabajo y nuestra constancia en cada partido. Los equipos saben cómo somos y nos hemos ganado el respeto en el campo. Es un orgullo que los rivales nos respeten porque nos lo hemos ganado. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Es bonito que te respeten así".

La vuelta del público al estadio, una alegría para el central del Cádiz CF. "Se nota un montón la gente en la grada. Tener el estadio de nuestra parte es una bendición. Tener el aliento de nuestra gente es bonito. La gente da puntos. Cuando estás cansado te ayuda mucho el grito de tu gente. Cuando vas fuera se nota porque el fútbol es de la gente, del público. Ojalá los estadios se llenen pronto. Estoy muy contento de que la gente esté en la grada porque sin ellos no es fútbol".

"Me siento muy bien, estoy muy en forma, pero creo que no he hecho nada como para ir a la selección"

Mirando a la tarde del próximo domingo, se refirió al adversario que está por cruzarse en el camino de los amarillos. "Ver a Silva, Merino y Oyarzabal entre otros en el campo es importante. Uno quiere estar en LaLiga Santander para jugar contra los mejores. La Real tiene un gran equipo, buenos jugadores. Puedes tener una plantilla con buenos jugadores, pero cuando es un buen equipo es difícil de ganarle. Va a ser muy difícil, pero confiamos en nosotros. Vamos a dar guerra, seguro. Respetamos a la Real, por supuesto, pero vamos a ir a ganar. De ahí sale nuestra permanencia".

Para acabar, su papel en el equipo a título personal le llevó a decir lo siguiente: "Gracias al Cádiz, gracias a mis compañeros, creo que lo estoy haciendo bien. Nunca podré devolverle al Cádiz todo lo que me han dado. Jamás me han dado la espalda. Todo lo que haga será poco para lo que me han dado. Me siento muy bien, estoy muy en forma, pero creo que no he hecho nada como para ir a la selección", dice cuando se le cuestiona por ese asunto. "Me centro en mi Cádiz, en sacar los tres puntos cada semana y seguir trabajando para conseguir los objetivos del equipo. Pero sí, puede que esté en mi mejor estado de forma".