Pasión y cariño por la historia del Cádiz CF

Los dos primeros volúmenes de la 'Enciclopedia de la Historia del Cádiz CF' ya está a disposición de los cadistas en las Tiendas Oficiales que tiene la entidad en los bajos del Estadio y en el Centro Comercial Bahía Sur.

La obra está realizada gracias al enorme esfuerzo de la entidad y a la colosal implicación del Área de Historia, que está formada por Juan Antonio Lebrero, Manuel Granado, Juan Manuel Sevilla y Francisco Rodríguez, todos autores de la enciclopedia sobre el Cádiz CF.

Los autores, que han posado orgullosos junto a José Mata, gerente de la Fundación CCF, han valorado el trabajo y ofrecido sus sensaciones de una obra que viene cargada de jugosos y nutridos detalles. Las temporadas se desgranan año a año con texto y fotografías, tratando aspectos tanto deportivos como institucionales. Los apuntes y contenidos ofrecen una información completa con numerosas tablas y estadísticas que harán las delicias de cadistas más exigentes. La obra reunirá más de 1.000 fotografías y muchas de ellas son inéditas.

Juan Antonio Lebrero ha manifestado que “se trata de un trabajo pionero dentro del fútbol nacional, ya que sin lugar a dudas estamos ante una historia pormenorizada de una entidad. La obra ofrece cuidados textos, numerosas estadísticas e infinidad de datos contrastados. Por no hablar del valioso material gráfico”. En la misma línea agrega que “la obra es ideal para convertirse en un manual de consulta a la vez que una potente herramienta para que las nuevas generaciones conozcan el pasado de su club”.

Por otro lado, Juan Manuel Sevilla es rotundo al resaltar que “estamos ante una biblia del cadismo. La enciclopedia de la historia del Cádiz cuenta de manera pormenorizada el pasado del equipo y hay detalles que están contados en primera persona por sus protagonistas y que nosotros hemos reflejado en los textos”. Además, no ocultó que “el trabajo está cargado de sentimiento”.

En la misma línea se ha expresado Francisco Rodríguez, que no oculta que “participar y escribir la Historia del Cádiz CF es algo ilusionante desde el primer momento. Este trabajo nos ha permitido ampliar las relaciones personales y conocer a protagonistas que nos han contado sus vivencias y todo el proceso se ha convertido en una experiencia única”. Rodríguez agrega, además, tientes emotivos al recordar a su padre, ya que “me inculcó todo el cariño hacia el club pues vimos y vivimos muchas cosas juntos. Todo eso que me transmitió me ha servido para poder aportar y construir la historia del Cádiz”.

Finalmente, Manuel Granado indica que con el presente trabajo “se ha intentado huir de una sucesión de datos y resultados, buscando una narrativa casi novelesca, de lectura fácil y amena y, sobre todo, contextualizada en el momento histórico”. En la misma línea, prosigue, “las historias y secuencias puramente deportivas están enmarcadas por anécdotas y curiosidades del momento, como letras de carnaval o acontecimientos de especial relevancia histórica, como la muerte de Paquirri o el fallido golpe de Estado, por ejemplo. Es la historia del Cádiz, pero, en cierto modo, también es la historia social de Cádiz”.